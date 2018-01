Turisztikai látványosság lett a siófoki kutyamenhely

A nyári időszakban rengeteg volt a látogató, 2017-ben látványosan fellendült a menhelyturizmus Vörös Zsuzsa, a Siófoki Állatvédő Alapítvány vezetője szerint.

– Nagyon örültünk, hogy a látogatási időben folyamatosan teltház volt nálunk – mondta Vörös Zsuzsa. – A sétáltatás a kutyák szocializációja miatt nagyon fontos, hétvégenként az itt nyaralók és a helyiek is gyakorta betérek hozzánk, sokan jelentkeztek örökbefogadónak is. Közel 500 kutyust tudtunk örökbe adni, ám ugyanennyit be is kellett befogadunk – összegezte a tavalyi évet a menhely vezetője.

Az idegenforgalom miatt speciális helyzetben van a siófoki szervezet. Vörös Zsuzsa szerint az itt nyaraló vendégek gyakran veszítik el a kutyájukat, a hétvégére érkezők folyamatos munkát adtak a szakembereknek. – Az elkóborolt ebek beazonosítását megkönnyíti a mikrochip, de az olyan eset se ritka, hogy nem aktualizálják az adatokat, így esetenként komoly nyomozást kellet folytatni a gazdák felkutatására – tette hozzá Vörös Zsuzsa. – Szerencsére Balatonszemesen és Balatonbogláron is vannak önkénteseink, akik chipleolvasóval, magánszorgalomból végzik ezt a munkát.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A menhelyen 170 kutyus vár most is gazdára. Működési költségük óriási, közel 30 millió forint, ezért minden fillért próbálnak megragadni. – Tavaly az adó 1 százalékos felajánlásból nekünk juttatott összeg közel 10 százalékkal csökkent, amit valahogy pótolnunk kell – hívta fel a figyelmet a menhely vezetője. – Így minden pályázatot megragadunk. Mostanra megérkezett a számlánkra a Mezőgazdasági Minisztérium 1,7 millió forintos pályázati támogatása, így megkezdhetjük egy elöregedett, 120 méter hosszú kerítésrész cseréjét.

A tervek szerint nagyszabású gyűjtést is szerveznek az idén a belső kerítések felújítására, mert az egyenként 40 négyzetméteres, csoportos tartásra alkalmas kenelleket is át kell építeni.