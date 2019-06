Turkálóból is lehet olcsón gardróbot frissíteni

Egyre csinosabbak vagyunk, de nem mindenki él a természet adta lehetőségeivel

Már fiatalon megunta, hogy nehezen kap testalkatának megfelelő ruhát, ezért gimnazistaként még varrni is megtanult a kaposvári Tóth Eszter. Az eredetileg közgazdász végzettségű hölgy

gyermekei születése után stílustanácsadóként kezdett dolgozni. Szerinte a siker a színválasztáson és a szabásvonalon múlik.

– Hogyan lett közgazdászból stylist, vagyis stílustanácsadó?

– Ez egy régi történet, egészen kamaszkoromig nyúlik vissza. A kissé aránytalan testalkatomra nagyon nehezen találtam megfelelő ruhát, ezért megtanultam szabni, varrni. Egy bankban

dolgoztam már, amikor interjút olvastam egy stylisttal. Nagyon megfogott. Úgy gondoltam, jó munka, hogy kiválaszthatja a ruhát, emberekkel foglalkozik és látja az átalakulásukat. Azt

éreztem, szívesen csinálnám ezt én is, mert a varrás miatt azt már akkor is tudtam, melyik szabás milyen testalkatra jó.

– Akkor rögtön váltott is?

– Az akkori életembe nem fért volna bele egy ilyen képzés. Miután a kislányom született, a sytlist, akiről korábban olvastam, éppen indított egy tanfolyamot, ami gyakorlati képzésen

alapult. Mint asszisztens mentem vele dolgozni. Ő ugyan nem foglalkozott színtanácsadással, de hallott már róla. Autodidakta módon tanulmányoztam én is, aztán a Francia Divatintézet akkreditált iskolájában végeztem a színtanácsadó képzést.

– Ott szerezte meg a stylist-tudást?

– Nem szeretem ezt a szót, mert gyakran félreértésre ad okot. Aki hallja, divatstylistra gondol, aki az extravagáns, az átlag embernek „hordhatatlan” ruhákba öltöztet. A személyi stylist,

vagyis stílustanácsadó hordható, hétköznapi holmikat válogat, megfelelő színekben és fazonokban. A két szolgáltatás külön-külön is létezik, de nehezen elválasztható egymástól. A

színek véleményem szerint fontosabbak, mint a fazonok, mert a megfelelő színekben tündökölhetünk, ám egy megfelelő fazonú ruha is sápaszthat, ha nem jó a színválasztás.

– Napjainkban elsősorban a hölgyeknek fontos a megjelenésük. Mire vágynak leginkább?

– Mindenki szeretne a legelőnyösebben kinézni. Napjainkban a homokóra a vágyott testalkat. Sokan küzdenek testkép-zavarral, mások nem elég bevállalósak, nem merik, vagy éppen nem

tudják, mit is kellene kihangsúlyozniuk, hogy ízlésesen nézzenek ki. A lényeg, hogy egy előnyös sziluettet alakítsunk ki a ruha segítségével, ha nem születtünk homokóra alkatúnak.

Természetesen a plusz kilókból is lehet faragni egy jó fazonú ruhával. A jó színek kiemelik az arcot. A nők célja, hogy őket vegyék észre, ne pedig a ruhát rajtuk! Azért hozzáteszem,

vannak urak is, akikkel amikor elmegyek bevásárolni, a párezertől a több százezer forintig költenek a ruhatárukra.

– A bevásárláshoz bizony pénz kell. Mennyit kell költenie annak, aki jól akar kinézni?

– Ez változó. Néhány ezresből is lehet előnyös ruhatárat felépíteni. Sok a fiatal anyuka, akiknek megváltozott a méretük, testalkatuk, szeretnének a munka világába csinosan visszatérni. Ők

meg sem engedhetik maguknak a korlátlan költekezést. Velük gyakran használtruha boltba megyünk, mert ott sokkal több, jó fazon közül választhatunk, mint az áruházak aktuális ajánlataiból, amelyek nem mindenkinek állnak jól. Nem kell mindenkinek extra szűk farmert, vagy csípőnadrágot húzni, ha nem előnyös. A hazai lehetőség azonban elég fazonszegény. A turkálóban többféle külföldi márka is megtalálható, amelyek készítenek szabott ruhát, ráadásul nagyobb a színválaszték is.

– Mennyi ruhára van szüksége, annak, aki jól akar kinézni?

– A megfelelő ruhatárból nem hiányozhatnak a jól megválasztott alapdarabok, amelyeket kiválóan lehet kombinálni, azzal szemben, mint ha tele van a szekrény, ám mégis az az érzés, kerülget, hogy „nincs egy rongyom, amit felvegyek”. Ezért célszerű a gardróbrendezés, hogy csupán az maradjon, amire tényleg szükség van. Azt is figyelembe kell venni, hogy aki egy irodában dolgozik, ahol dress-code van, másképp öltözik, mint aki otthon a gyerekekkel foglalkozik. Az mindenkire igaz, hogy magabiztosságot nyújt, ha jól néz ki.

– Mi magyarok csinosnak számítunk?

– Azt érzem, hogy egyre jobb a helyzet, de még mindig sokan költenek feleslegesen. Az akciós napokon csupán csak azért vásárolnak, mert „olcsó volt”, a tudatosság hiányzik belőlük.

Franciaországban, Olaszországban jól öltözöttek az emberek, melegítőben ki sem mennének az utcára. Mint említettem, a megjelenés nem csupán anyagi kérdés.

– Mi a helyzet vidéken? Itt nyilván kevesebb a választék.

– Egy Harvard tanulmány szerint igenis számít a kinézet. Egy idegen városban nem a koldushoz, hanem ahhoz fogunk odamenni, aki jobban öltözött, és így nagyobb a bizalmunk

benne. Amikor először találkozunk valakivel, az első benyomás megalkotásában 55 százalékban számít a külsőnk, és 7 százalékot az, hogy mit mond az illető. A megjelenést nem csak a jól megválasztott öltözet emeli. A bőr és a haj összhatása is ugyanúgy szerepet játszik. Hajlamosak vagyunk azonban elfelejteni, hogy milyen adottságokkal áldott meg a természet.

A megjelenés egyfajta kommunikáció a világ felé, sok mindent elárul: kort, foglalkozást, akár nemzeti, vallási hovatartozást illetően, valamint a társadalmi osztályt is felfedi, amely gyakran

azt mutatja, hogy nem élnek jól az emberek. Bár ebből a szempontból Budapesten látványosabbak a különbségek, mint például Kaposváron.

Színes sikerek

– Akár a bőrhibákat is kiemeli, vagy akár betegnek nézhetünk ki, ha nem megfelelő színeket hordunk – mondta Tóth Eszter, aki szerint ez a hajfestésre és a szoláriumozásra is vonatkozik.

Nem a barnasággal van a gond, hanem pont azzal, hogy a szoláriumozott bőr nem barna, hanem inkább narancssárga. Ha festetünk is, érdemes visszatérni az eredeti hajszínünkhöz,

mert a szőke és a vörös legtöbb árnyalata meleg, míg a közép-európaiak többsége a hideg színtípusba tartoznak, ezért nem fog nekik jól állni egy meleg hajszín. A színtanácsadó szerint

a megfelelő árnyalatokkal mindenképpen félsikert érhetünk el, főleg, ha tudjuk magunkról, melyik színtípusba tartozunk.