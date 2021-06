Tűzoltóként is kipróbálhatták magukat a bolhási gyerekek

Tamásné Koleszár Judit vette át a „Bolhásért Érdekvédelmi Közhasznú Egyesület (BÉKE)” elnöki teendőit Balogh István elnök váratlan halála után. A hattagú vezetőséggel úgy határoztak, hogy tovább folytatják elnök úr szellemében a tennivalókat, hagyományokat, rendezvényeket.

Most gyermeknapot tartottak, melyen a bolhási Önkéntes Tűzoltó Egyesület (ÖTE) tagjai mutatták be felszereléseiket, melyeket a gyerekek ki is próbálhattak, sőt használhattak is játékos feladatok során. Nagy örömmel vették birtokba a „zuzuland”akadálypályás óriás csúszdáját, az ugrálóvárat és szumóban is kipróbálhatták ügyességüket. Lehetett csillámtetoválást is kérni. Akik teljesítették az öt ügyességi feladatot, jutalomban részesültek. Valamennyi gyermek fagylaltot és chipset kapott, valamint limonádét, szörpöt és szendvicseket is.

Az elnök asszony elmondta, hogy több nyert pályázatuk van, valamint még elbírálás alatt is jó pár pályázatuk. Megköszönte segítői munkáját és külön is megemlítette a „Bolhás Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata” aktív támogató munkáját.