Tűztől óvják a gabonát a somogyi termelők

Kigyulladt egy traktor Szentborbás külterületén. Balatonöszödön egy kombájn kezdett füstölni. Az aratás különösen veszélyes időszak a somogyi gazdák életében is. A megyében június végéig több mint 90 aratás előtti műszaki ellenőrzést tartott a tűzvédelmi hatóság,

– Aratáskor füstölni kezdett a kombájn, s ha nem vesszük észre azonnal a problémát, akkor könnyen nagyobb baj is lehetett volna – mondta Csehi Jenő balatonöszödi őstermelő. – A betakarításkor a hőség és a nagy szárazság folyamatos kockázatot jelent. Elég egy kipattanó szikra és máris odaveszhet a lábon álló gabona vagy a gép ég le. Nálunk a hétvégén ment tönkre a bérkombájn csapágya, s az emiatt csúszkáló ékszíj füstölni kezdett. A műszaki meghibásodás miatt péntek délután befejeztük a munkát, s a javítás után csak vasárnap délben folytathattuk az aratást.

A magyaratádi Barátság szövetkezetben a betakarításkor 1996-ban volt különösen emlékezetes eset, leégett egy kombájn. Laczkovics Sándor elnök azt mondta: nagyjából nyolcmillió forint volt a veszteségük, a balesetet műszaki hiba okozta.

– Ez a történet mindenki számára figyelmeztető jel – hangsúlyozta. – Az összes létező tűz, baleset és munkavédelmi szabályt be kell tartani, s erről az utóbbi időben több bemutatón, megbeszélésen is szó volt. A megyei katasztrófavédelmi igazgatóság munkatársai helyszíni ellenőrzést tartottak, s megkaptuk a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szakmai tájékoztatóját is. Különösen fontosnak tartom, hogy az aratást közvetlenül a vasút, illetve az út melletti gabonatáblákon célszerű elkezdeni, a dolgozók személyes felkészítésére évről évre figyelmet fordítottunk, az aratás előtt oktatáson vettek részt.

A magyarátádi vállalkozás dolgozói 33 hektáron már levágták az őszi árpát, a csapat három kombájnt használ: ezek közül kettő két éves, egy 16 esztendős. Lackovics Sándor szerint a modern, gazdaságos erőgép-beszerzést a kedvezményes kamatozású hitellehetőség megkönnyítette, amit a somogyi gazdaságok sokasága kihasznált. Az elnök kiemelte: az új, nagy teljesítményű kombájnflotta a költséghatékony és biztonságos aratás alapjait megteremtik, ám ahol betartják az alapvető műszaki szabályokat, azokban a gazdaságokban a korosabb betakarítógépekkel is zökkenőmentesen betakarítják a gabonát. Ők is tisztában vannak a veszélyforrásokkal, de a kombájnok gondos karbantartásának köszönhetően az utóbbi időben komolyabb műszaki fennakadás nélkül befejezték az aratást.

Török Sándor alezredes, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság hivatalvezetője szerint fontos a szabályok betartása aratáskor, nehogy egy egész éves munka kárba vesszen. – A kalászos termény betakarítási, kazalozási, szalmaösszehúzási és bálázási munkáiban csak tűzoltókészülékkel ellátott erő- és munkagép valamint jármű vehet részt, melynek tűzvédelmi felülvizsgálatát a betakarítás előtt az üzemeltető elvégezte – tájékoztatott. – Kötelező az akkumulátorok megfelelő védőburkolása, illetve – legalább naponta egyszer – a kipufogó és a szikratörő éghető anyagoktól megtisztítása. S figyelni kell arra is, hogy sehol se csepegjen az üzemanyag vagy hidraulika-folyadék, mert ez nagyban segítheti egy esetleges tűz terjedését. A munkagépet tilos a gabonatáblán, illetve a tarlón üzemanyaggal feltölteni.

Az aratás idejére a gabonatáblától 15 méterre kell dohányzó helyet kijelölni, s ott vizes edényt szükséges elhelyezni. Az is fontos szabály, hogy az összehúzott szalma alapterülete nem haladhatja meg az ezer négyzetmétert és a szabadban összerakott kazlak között legalább 20 méter távolságot kell tartani, s a vasúti vágánytól legalább száz, a közúttól és az erdőtől minimum 25 méterre kell ezeket elhelyezni.