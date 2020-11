Tyúklábminta, csipke állja útját a vírusnak

Hódítanak a csipkével díszített vagy a ruha színével megegyező szájmaszkok. A divatcégek legújabb kollekcióikhoz már maszkokat is kínálnak, a kaposvári sportklubok pedig logós egységes védőeszközt varrattak.

Alkalmi maszkokat gyárt Vidáné Csendes Cecília napok óta műhelyében.

A kaposvári varrónőtől sokan rendelnek szatén selyemből, csipkével díszített zöld, bordó és fekete védőeszközöket. Készített már aranyszínűt is szilveszterre. Most egy focicsapat logójával ellátott maszkot varr és nagyon kedvelt a kalocsai mintás alapanyag is nála. – Több száz maszkot varrtam tavasz óta, korábban mindegy volt, hogyan néz ki a védőeszköz, most már divat lett, hogy milyet viselünk hétköznapokon vagy alkalmi rendezvényeken – mondta a kaposvári varrónő.

A közelmúltban mutatta be legújabb kollekcióját Lovász Márta kaposvári divattervező, amelyhez szájmaszkokat is tervezett. – A divat része lett a szájmaszk, a ruha anyagából és csipkével díszítettet is készítünk, az ősz sötétebb színei dominálnak most, a férfiak inkább az egyszínű feketét, sötétkéket keresik, esetleg a kockásat – mondta lapunknak. A hagyományos fazon mellett rakottat is készítenek, s mindegyik védőeszközt száz százalékos pamut anyaggal bélelik ki.

– Nagyon keresett a pöttyös és a tyúklábmintás is, átlagosan ezer forintos darabáron kínáljuk a maszkokat – mondta a kaposvári bevásárlóközpont egyik eladója.

Somogyi cégek is készíttettek saját emblémájukkal ellátott védőeszközt dolgozóiknak, sőt a kaposvári sportklubok játékosai is a csapat logójával ellátott védőeszközöket viselik. – Fontos az egységes megjelenés és ezért döntöttünk úgy, hogy felszerelésüket kiegészítjük szájmaszkokkal is – mondta el Ácsné Szöllőssy Krisztina, a kaposvári vízilabda klub technikai vezetője. 200 darabot gyártattak le. Puska Zoltán, a Kaposvári Kosárlabda Klub ügyvezetője pedig elmondta: újra kell gyártani a csapat logójával ellátott kék maszkokat, mert mind a 250 darab elkelt már.