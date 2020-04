Ugyan kényszerűségből, de a négy fal közé zárták most az autizmus iránti szolidaritásukat

Kékbe öltözve, otthon fejezték ki szolidaritásukat a Bárczi-iskola dolgozói az autista emberek iránt. Csütörtökön volt ugyanis az autizmus világnapja, a járvány miatt azonban nyilvános eseményt nem tudott szervezni az intézmény.

Magyarországon megközelítőleg 160 ezer ember él autizmus spektrumzavarral. Benczéné Csorba Margit, a Bárczi Gusztáv Módszertani Központ főigazgatója elmondta: arra kérte munkatársait, amellett, hogy otthonaikban valamilyen kék színt öltsenek magukra, közösségi oldalukon osszanak meg korábbi autizmussal kapcsolatos eseményeket, kifejezve ezzel a szolidaritásukat. Hangsúlyozta: nagyon fontos évről évre megemlékezni az autistákról, hiszen egyre több a diagnosztizált autista gyermek Somogyban is. Iskolájukba is mintegy hatvan autista fiatal jár, de már az óvodában is gyarapszik a számuk.

– A jó képességűeket integrálni is tudjuk – mondta Benczéné Csorba Margit. – Ezek a fiatalok jól be tudnak illeszkedni egy normál általános iskolai környezetbe. Minél korábban sikerül az integráció, annál jobban fejlődik a gyerek. A Kodály-iskola első osztályában van egy autista fiatal, aki nagyon tehetséges az ének-zene területén. Megtalálta a helyét a közösségben és eredményesen tanul. Nagyon sok világhírű zenész, zeneszerző és művész is van, akinél az autizmus egyik típusát, az Asperger-szindrómát diagnosztizálták. Az informatikusok között is sok ilyen van, a cégek pedig előszeretettel alkalmazzák az aspergereseket, mert jól dolgoznak és nagy a monotóniatűrő-képességük is – fogalmazott a főigazgató.

Benczéné Csorba Margit kiemelte: az autisták nagyon ragaszkodnak egy megszokott rutinhoz, ezért a koronavírus-járvány miatt nem volt egyszerű átállniuk a digitális oktatásra. A gyerekeknek többször el kellett magyarázni, hogy megértsék, mi történik körülöttük, de végül sikerült mindent megoldaniuk. – Jól működik a távoktatás – folytatta a főigazgató. – Mindenhol zajlanak az egyéni fejlesztések és a rehabilitációk. Ebben a helyzetben azonban a szülőknek sokkal jobban oda kell figyelni a gyerekükre, muszáj segíteni és támogatni őket.

Nagyon sok autista egyébként jobban kommunikál számítógépen keresztül, mint személyesen, hiszen utóbbi kifejezésmódjuk sérült és fejlesztésre szorul. A kötelező tananyag mellett mese- és beszélgetőórákat is bevezettünk. Az őket tanító pedagógusok felhívják a fiatalokat, ezzel is tartják velük a személyes kapcsolatot – tette hozzá Benczéné Csorba Margit.