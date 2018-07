Új autókat és korszerű berendezések kapnak a mentősök

Összesen 1,9 milliárd forintot fordíthat nagy értékű mentéstechnikai eszközök beszerzésére az idén az Országos Mentőszolgálat. Így az új autókba új eszközök is jutnak, Somogyban közel 300 mentődolgozó teljesít szolgálatot.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

A járműbeszerzések 2018-ban is folyamatosak, kormányzati forrásból újabb 117 mentőautó megvásárlására nyílt lehetősége a mentőszolgálatnak. Ezzel együtt a mentőállomás-hálózat korszerűsítése is folytatódik, a kormánydöntés alapján 25 létesítmény felújításának, építésének előkészületei kezdődhettek meg az idén. Egy projekt keretében napelemes rendszereket építenek ki kilenc bázison, köztük Kaposváron is: a program összértéke országosan meghaladja a 243 millió forintot.

– A megvalósuló fejlesztés jelentősen csökkenti a vásárolt villamos energia mennyiségét – közölte Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs és pr vezetője. – S hozzájárul a megújuló energiaforrás felhasználás növeléséhez és az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez.

Győrfi Pál rámutatott: a folyamatos fejlődés az idén sem áll meg. Már elfogadott, s folyamatban lévő jelentős fejlesztések biztosítják, hogy az Országos Mentőszolgálat minden tekintetben az ország legjobb színvonalú egészségügyi szolgáltatást nyújtó intézménye legyen.

Megtudtuk: megtörtént minden idők legnagyobb ruhabeszerzése az Országos Mentőszolgálatnál: 1,1 milliárd forintos kormányzati forrásból 6700 mentődolgozót – kivonuló mentőt és mentésirányítót – láttak el új, jó minőségű, korszerű munkaruhával.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A felszerelést pólók is kiegészítik, s a speciális szempontok alapján tervezett új munkaruha szinte minden elemében eltér a korábbiaktól, színválasztásával a mentődolgozók biztonságát is hatékonyabban szolgálja, miközben tökéletesen megfelel az európai szabványnak. A ruhák kiosztása országosan megkezdődött, hamarosan minden kivonuló dolgozó megkapja a felszerelést.

Felvetésünkre – miszerint mit tesz az OMSZ dolgozóinak szakmai fejlődése, illetve anyagi, erkölcsi megbecsültségének érdekében – Győrfi Pál kiemelte: Somogyban mintegy 300 mentődolgozó teljesít szolgálatot, a mentés zavartalan és a folyamatosan biztosított. Az Országos Mentőszolgálat fejlesztését a kormány és az OMSZ vezetése is prioritásként kezeli, s a mentődolgozók anyagi és erkölcsi megbecsülésének erősítése folyamatosan zajlik.

– Ennek számos eleme van – folytatta. – Ide tartozik a béremelések mellett a szakmai munka, fejlődés támogatása, s a mentődolgozók testi és lelki egészségének támogatása valamint a hivatás társadalmi elismertségének javítása is.

Modern mentőautókat helyeztek üzembe

Az új járművek specifikációja több pontban is eltér a korábban beszerzett mentőautóktól: a kivonuló dolgozók javaslatait is figyelembe véve hátsó légrugóval szerelik fel azokat, s hosszú távú – ötéves – garanciaszolgáltatást, javítást, karbantartást is tartalmaz az új beszerzés.

– Nyugodtan állíthatjuk, hogy ezek a mentőautók ma a világ bármely mentőszolgálatánál megállnák a helyüket és elismerést kapnának – folytatta Győrfi Pál. – A most lehetővé vált újabb beszerzés révén a 2010 óta vásárolt mentőautók száma 793-ra emelkedik, ami azt jelenti, hogy a futó kocsik mindegyike új, korszerű jármű lesz, hét évesnél öregebb mentőautó csak a tartalékállományban fog szerepelni.