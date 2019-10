Új burkolatot kapott a település leghosszabb gyalogútja

– Régi vágyunk volt, hogy a templom tövében található világháborús emlékművünk is megújulhasson – mondta el Gyurákovics László, Somogyvár polgármestere.

Hozzátette: két és fél millió forint pályázati forrásból egy szobrászművész újította fel az emlékművet. – A településért az életüket adó első és második világháború hőseink nevei szerepelnek a talapzaton, amelyen egy győztes katona emeli magasba a kezét – mondta el Gyurákovics László.

Ám nem csak az emlékmű, de a Kossuth Lajos utca járdája is megújult. – Összesen 1,3 kilométer hosszan kapott új aszfaltréteget a járda – mondta a polgármester –, 11,5 millió forintot költöttünk a beruházásra, amelyhez három millió forint önrészt adott az önkormányzat. Nem csak a gyalogosok, hanem a kerékpárosok is szívesen közlekednek itt. – Az itt élők örömére a régi töredezett aszfaltjárda egységes burkolatot kapott, ez a leghosszabb és legforgalmasabb utcánk, amelyen most már biztonságosan lehet közlekedni – mondta el Gyurákovics László polgármester. Hozzátette, szeretnék, ha a Május 1. utca járdái és kerékpárútjai is megújulhatnának, a Dózsa György utcában pedig új szakaszt építenének, ahol a gyalogosok biztonságosan közlekedhetnek.