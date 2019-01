Új EKG és felújított rendelőt adtak át Nyimben

Elkészült a nyimi orvosi rendelő felújítása, amelyet ünnepélyes keretek között adtak át a falu lakosságának.

A projekt keretében teljesen felújították az épületrészt, ahol új berendezést is vásároltak és átesett egy energetikai korszerűsítésen is. Ennek keretében lecserélték a nyílászárókat és egy napelemet szereltek fel.

– Hála a 10,3 millió forintos állami támogatásnak egy EKG-t és egy új vérnyomásmérőt is átadhattunk a doktor úrnak – mondta lapunknak Pistár Péter, polgármester. – Emellett egy mozgáskorlátozottak számára is alkalmas mellékhelyiséget is kialakítottunk.

Ez a fejlesztés volt a második üteme egy nagyobb beruházásnak. Ugyanis Nyimben egy épületben található az orvosi rendelő és polgármesteri iroda. Ez utóbbit korábban saját forrásból 550 ezer forint önrésszel újították fel. Így mostanra a teljes épület új pompájában fogadja a háromszáz lelkes település lakosságát legyen szó hivatali ügyek intézéséről, vagy orvosi ellátásról.