Új eszközöket és felszereléseket vásároltak a mentők a tavalyi Polgári Bál bevételéből

Az elmúlt évben, még a koronavírus-járvány előtt, megrendezett nagy sikerű jótékonysági Polgári Bál bevételéből 800 ezer forint összegű támogatást a Marcali Mentők Közalapítvány kapta a mulatságon résztvevők többségi szavazata alapján – számolt be abban az időben Szaka Zsolt, a Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület elnöke.

A felajánlást akkoriban ünnepi keretek között a bál védnökei: Móring József Attila országgyűlési képviselő, Huszti Gábor, a Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke, illetve Szaka Zsolt ipartestületi elnök adták át a mentőállomáson. Akkor elhangzott, hogy: „Az Országos Mentőszolgálat, így a Marcali mentőállomás elsődleges feladata Marcali város és annak vonzáskörzetében, kistérségében élők és dolgozók sürgősségi ellátása, illetve a szakellátást követő mielőbbi kórházba juttatása! A mentőállomás minden dolgozójának az a hitvallása, hogy a rájuk háruló feladatot a legjobb tudása szerint és lehetőségeikhez mérten, gyorsan és hatékonyan végezhessék el.

Fontos számukra, hogy a jövőben is a minőségi betegellátást szem előtt tartva tudják a munkájukat végezni, és azt a lakosság hasznára fordítani.” Az idén az alapítvány hivatalos levélben köszönte meg a nagyvonalú támogatást és Mencseli Imre kuratóriumi elnök számolt be az összeg felhasználásáról. Mint levelében írta: „A 2020-as év, számunkra is egy új, a világban szinte mindenhol megjelent Covid-19 vírus elleni harccal telt el. Számunkra ez nem csak munka, hanem hivatás! A mindennapi életmentés, betegellátás, szállítás mellett számos esetben mintavételezést hajtottunk végre, az előre kijelölt területeken. Alapítványunkat nem csak anyagi, hanem tárgyi eszközökkel, élelmiszerrel is támogatták magánszemélyek, vállalkozások, önkormányzatok is. A MKH Ipartestület jóvoltából pedig alapítványunk 800.000 forintos támogatást kapott.”

Az adományból a marcali mentők részére: ikerszűrős félálarcokat és betéteket, 3 db Blue Splint rögzítőkészletet (5 db-os hordtáskában), 2 db Ferno Manta 132 Rescue AID Orange hordponyvát és egy számítógépet vásároltak. Mencseli Imre hozzátette még, hogy az ikerszűrős félálarc és betét tulajdonképpen az egyéni védőfelszerelés részei a mentősök számára a járvány ideje alatt. A Blue Splint rögzítőkészlet és a Ferno Manta hordponyva a napi betegellátásokhoz szükséges, valamint a mentések során használt speciális eszközök, felszerelések. A számítógép pedig a közösségi használatot segíti az oktatási és szakmai ismeretek bővítése céljából. Szaka Zsolt elnök örömét fejezte ki, hogy a bál ismét jótékonysági célokat szolgált, a támogatás pedig jó helyre került.