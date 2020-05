Új eszközökkel gazdagodott a Somogy Megyei Katasztrófavédelem

Újabb fejezetéhez érkezett a Balaton projekt. Folyadékfelszívó anyagokat és úgynevezett olajszelektív úszógátat is kapott a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Katasztrófavédelmi rendszerek fejlesztése a Balaton régió területén elnevezésű európai uniós projekt jóvoltából.

A május 14-én, Siófokon átadott felszerelések gyors és hatékony megoldást nyújtanak az útra kifolyt, vagy a felszíni vizeket károsító anyagok semlegesítésére és összegyűjtésére.

Két tonna folyadékfelszívó anyagot, ötszáz, vegyi anyag felitatására alkalmas párnát, ezer olajszelektív, antisztatikus felitatólapot, kétszáz úgynevezett felitatókígyót, valamint kétszáz méternyi, olajszelektív úszógátat tartalmaz az a készlet, amelyet csütörtökön kapott meg a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A most átadott felszerelések és anyagok értéke meghaladja a hárommillió forintot.

A zsákokban tárolt univerzális felitatóanyag betonról, aszfaltról is eltávolítja az olaj-, illetve kőolajfoltokat, de ezek mellett a legtöbb vegyszer felszívására is alkalmas, kül- és beltéren egyaránt. A szórható felitatóanyaggal a kifolyt folyadék gyorsan eltüntethető, az útburkolat megtisztítható, csúszásmentesíthető. Nagy kapacitású szóróanyagról van szó, egy liter folyadék felitatásához elegendő egy kilogramm anyagot kiszórni, és pár perc telítődés után felsöpörni. Ezzel jelentős idő és munka takarítható meg.

A beszerzett anyagok között találhatóak még vegyi anyagok felitatásához használatos párnák és úgynevezett kígyók, előbbiből ötszázat, utóbbiból kétszázat adtak át. Ezek az eszközök bármilyen folyadék, például olaj, olajszármazék, olajos emulzió, sav, lúg, méreg felitatására alkalmasak.

A felszerelés része ezer olajszelektív, antisztatikus felitatólap, amely az olaj és olajszármazékok felszívására szolgál, szárazföldön és vízfelszínen egyaránt nagy hatékonysággal használható.

Gyorsabbá és könnyebbé teszi a kárelhárítási munkát olajszennyeződés esetén a két darab, egyenként százméteres olajszelektív úszógát is. A gátak burkolata UV-stabil háló, emiatt hosszú időn keresztül is a vízfelszínen hagyhatók. A jó minőségű összekötő elemek kibírják az erős hullámzás okozta fokozott mechanikai terhelést is. A gát telített állapotban is fennmarad a vízfelszínen, ugyanakkor egyszerűen eltávolítható.

A projekt összköltsége egymilliárd forint. Annak részeként 2019-ben két felújított Mercedes Rosenbauer gépjárműfecskendőt, három mocsárjáró mentőeszközt, egy önjáró emelőt, három mentőplatformot, 2020 márciusában pedig hat erdő- és vegetációtüzek oltására alkalmas pickupot, nyolc terepjáró-képességű személygépjárművet, három merevvázas sátorkészletet, és búvárfelszereléseket kapott a Somogy, Veszprém és Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Ezen kívül 2019-ben teljesen megújult a balatoni viharjelzőrendszer is. A projekt keretében további beszerzések vannak folyamatban.