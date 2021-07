Új nevet is kap a tetőhöz a vízvári ovi

Egykor annyira lecsökkent a gyermekek száma, hogy szüneteltetni kellett a vízvári óvoda működését. Mára azonban két másik szomszédos község gyermekeit is tudják fogadni, sőt, nemrégiben felújították az épületet, így vége szakadt a sorozatnak, hogy folyton beázások keserítik meg az ovisok mindennapjait.

Egész nyáron nyitva lesz a vízvári óvoda, és a szülők ki is használják a lehetőséget, mert tavasszal a vírus miatt sokat kellett otthon vigyázni a gyerekekre.

– Ezért találtuk ki a nyári időszakra is, hogy foglalkozásokat szervezünk – mondta Horváth Márta, a vízvári óvoda vezetője. – Már a felújított épület udvarán tarthattuk meg a ballagást. Heresznyéről és Bélavárról is ide járnak a gyerekek, 19 óvodásunk van.

Még az 1970-es években épült az óvoda, de csak most sikerült felújítani a Magyar Falu Programhoz benyújtott sikeres pályázat segítségével.

– Néhány éve még be kellett zárni az intézményt, és a szomszédos településre kellett vinni a gyerekeket – idézte fel Kozma László, Vízvár polgármestere. – Azóta szerencsére annyira felduzzadt a létszám, hogy másik két település is úgy döntött, hogy infrastruktúra miatt jobb, ha nálunk folytatják. A felújításra 24,5 millió forint támogatást nyertünk. A legégetőbbet, a tetőjavítást akár saját erőből is megoldottuk volna, mert minden évben nagyon sokba került a fenntartás. A rendszeres beázások után ugyanis penészedni kezdett a fal, egy nevelési évet sem lehetett elkezdeni festés nélkül.

Az új tető kiállta a próbát, vagyis a legutóbbi nagy esőket. Már csak a hátsó terasz fedése és burkolása van vissza, és hogy a festéshez az óvónők és az ovisok igényeinek megfelelően színeket válasszanak, mert egy vidám, gyerekekhez illő épületet terveztek. A felújításoknál jönnek elő a rejtett hibák, így az önkormányzat önerőből cserélte ki a parkettát és a világítást.

Ezután az iskola felújítása következhet, most tárgyaltak erről a kaposvári tankerülettel. Pályázati pénzből 50 milliót nyertek erre a célra. Külön öröm, hogy a tető is benne van a csomagban, így az önkormányzati konyha felújításának ez a része is megoldódik. A demográfiai adatok azt mutatják, hogy hosszú távon van jövője az alsó tagozatnak a faluban. Az iskola épületét is a 70-es években húzták fel, és azóta nem korszerűsítették. A felújított óvoda műszaki átadását július végére tervezték, már várják az átadó ünnepséget, hiszen a Covid-járvány miatt nem tarthattak rendezvényeket. Névadással kötik majd össze az átadót, és azután Drávamenti Óvodák Vízvári Tagóvodája új nevet is kaphat.

Fotó: M. P.