Új nyájat kaptak a pásztorok

Varga László kaposvári megyés püspök négy plébános nyugdíjazásról, huszonöt diszpozícióról, valamint tizenegy felmentésről, illetve kinevezésről döntött.

Wirth János siófoki plébánost, megköszönve több évtizedes lelkipásztori, általános helynöki és irodaigazgatói szolgálatát, saját kérésére nyugállományba helyezte. A 90 felé lépegető plébános már beköltözött a zselickislaki otthonba. Marics József berzencei és Kovács Jenő balatonlellei plébánosok szintén kérték nyugdíjazásukat, így fejet hajtva munkájuk előtt, Fliszár Károly zalaszentbalázsi plébánossal együtt, augusztus 10-e hatállyal nyugállományba vonultak. A frissen szentelt papok közül Koszoru Péter a kaposfüredi Szent Őrangyalok Plébániára, Pisztora Ferenc a kaposvári Nagyboldogasszony Plébániára, Tölgyesi Dávid a nagykanizsai Jézus Szíve Plébániára, Vida Zoltán pedig a siófoki Sarlós Boldogasszony Plébániára került káplánnak. A főpásztor felmentette Szűcs Imre plébánost a nagykanizsai Jézus Szíve Plébánia ellátása alól, és kinevezte Balatonlelle plébánosává, de a látrányi híveket is ellátja majd. Nikli Zsolt plébános Gamásról Nagykanizsára kerül, s a murakeresztúri híveket is ő pasztorálja augusztus 10-től.

Mivel Gárdonyi Máté siófok-kiliti plébánost, egyháztörténészt Veres András, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem nagykancellárja kikérte, a megyéspüspök elengedte, s így Máté atya a Közép- és Újkori Egyháztörténeti tanszéket vezetheti az ősztől. Helyére Bojtor Róbert, a korábbi miklósfai plébános kerül, s Nagyberényt is ellátja oldallagosan. A miklósfai plébánosi székben Bicsár László kutasi plébános váltja majd, az ő helyét Nagy János atya veszi át Magyarszerdahely­ről. Vörös Péter a siófoki Sarlós Boldogasszony-templomból a kaposvári donneri Szent Kereszt-templomba kerül plébániai kormányzóként, s a kaposszerdahelyieket is pasztorálja majd, ugyanis Nyéky Kálmán atya Siófokon folytatja szolgálatát.

Nagyatádon is változás lesz; Roca Daniel Celestin plébános Zalaszentbalázsra költözik; helyét Sándor László atya veszi át Szentbalázsról. Berzencére a korábban Somogyváron, Osztopánban és Öreglakon szolgáló Csendes Sándor József plébános kerül, akit Grujber Zsolt, a böhönyei plébános vált majd. Kisiván Csaba siófoki káplán Szentbalázsra plébániai kormányzóként érkezik, de a taszári hívek is hallhatják prédikációit, s Bálint Gábor atya helyett ő lesz a Kaposvári Egyetem lelkésze is. Szalai Tamás atya a jeles búcsújáróhely, Andocs mellett a karádi plébániát is ellátja ezentúl, Csertán Dániel mernyei plébánost pedig a főpásztor megbízta Gamás oldallagos ellátásával. Horváth András nagybajomi plébános a böhönyei és a tapsonyi híveket is pasztorálja majd. Sass Rudolf barcsi plébános viszont Szulokban is prédikál majd. Stix Tamás ladi plébános pedig ezentúl Mariettapuszta és Homokszentgyörgy híveit is pasztorálja. A megyéspüspök Bara Adolf plébánost felmentette a nagyberényi, Molnár Attila plébánost pedig a szuloki plébánia oldallagos ellátása alól.

Kinevezések

A főpásztor Vörös Péter atyát a Kaposvári Egyházmegyei Bíróság irodaigazgatójának, Paszterkóné Szemők Orsolyát az egyházmegyei iskolák gazdasági vezetőjévé, Nikli Zsoltot a nagykanizsai kerület, Bojtor Róbertet az andocsi kerület esperesévé nevezte ki. Roca Daniel Celestin a nagykanizsai kerület, Varga Péter kaposvári plébános a székesegyházi kerület helyettes esperese, Szűcs Imre az Egyházmegyei Papi Szenátus tagja lett.