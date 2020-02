Új, online adatszolgáltatás miatt fájhat a feje a Zimmer Ferinek

Sokszor beszámoltunk már róla, hogy januártól kötelező a magánszálláshely-szolgáltatóknak is adatot közölni a Magyar Turisztikai Ügynökséggel.

A szállodák már korábban kapcsolódtak a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központhoz (NTAK), a „kicsiknek” ettől az évtől kellett.

Ez tulajdonképpen egy egyszerű regisztrációval elintézhető, csakhogy ami ezután következik, az több szobakiadónak is fejtörést okoz. – Az anyósom többféle adatszolgáltatási kötelezettséget megélt már, mert 1971 óta foglalkozik szobakiadással, de ezt most nem tudja megoldani – mondta lapunk kérdésére Lengyeltótiné Lajos Beáta, balatonlellei panziótulajdonos. – Nincs számítógépe és nem is tudja, hogyan kell azt használni, így megnehezíti számára a nyugdíj-kiegészítést a szigorítás. Ezért kénytelen lesz segítséget kérni.

Az idősebbeknek jelent gondot Balatonföldváron is az adatszolgáltatás. – Többnyire arra hivatkoznak, hogy az idősek nem értenek a számítógéphez és a környezetükben nincs olyan családtag, aki segítene – mondta megkeresésünkre Ernyes Violetta, a balatonföldvári Tourinform Iroda vezetője. – Az biztos, hogy itt helyben csak kevés szállásadó regisztrált eddig. De azt gondolom, hogy sokan – jó szokás szerint – az utolsó pillanatra hagyják majd.

Ernyes Violetta elmondta: eddig néhányan voltak, akik a kötelező adatszolgáltatás miatt visszaadták az engedélyüket.

Az egyik siófoki üdülő tulajdonosa kérdésünkre elmondta: szerinte bonyolult a rendszer. – Nem lehet ugyanazt elvárni a magánszálláshelyektől, mint a hotelektől – mondta az asszony. – Eleve a hotelben van reggeli, nálunk nincs, legfeljebb egy konyha, ahol mindenki magának készíthet ételt. Ráadásul a szállodákban van személyzet is arra, hogy elvégezze a kötelező adatszolgáltatást. Nyolc szobáig van lehetőség az énvendgészobám.hu felületet használni, afelett azonban egy szoftverre van szükség az adatszolgáltatáshoz.

Van, akinek az online felület használata is gondot okoz. Ez azoknak nem egyszerű, akik csak néhány szobát adnak ki. – Gondolkodom még rajta, hogy idén meghirdetem-e a szobáimat – mondta egy másik siófoki magánszálláshely-szolgáltató. – A használata bonyolult és nem is értem, miért van erre szükség. Főképp, hogy a kurtaxa ellenőrök is megmaradnak. Azt mondják, az adatszolgáltatás csak statisztikai célokra kell, de én ezt nem hiszem el.

Az általunk megkérdezett szobakiadók azt mondták: úgy tudják, többen visszaadták engedélyüket a kötelező adatszolgáltatás miatt. Megkérdeztük a siófoki városházát is erről. Ott azt a választ kaptuk, hogy már novemberben elkezdődött egy törlési hullám. A november és január közti időszakban mintegy 220-an töröltették magukat a rendszerből, kifejezetten az NTAK bevezetése miatt. Ez a város magánszállásadóinak tíz százalékát jelenti. Hozzátették: ez érződik majd az idegenforgalmiadó-bevételekben.

Megkérdeztük Witzmann Mihályt, a térség kormánypárti országgyűlési képviselőjét is a jelenséggel kapcsolatban. Witzmann elmondta: a legutóbbi Fidesz-frakció ülésen is felhívta a figyelmet arra, hogy milyen gyakorlati problémákkal kell szembenézni ezen a területen. Úgy fogalmazott: az irányt jónak tartja, de a szabályozás néhány részlete lehet, hogy módosításra szorul. – Mi, itt élők pontosan tudjuk: sokan vannak, akik életkoruknál fogva nem rendelkeznek informatikai ismeretekkel, nincs okostelefonjuk, számítógépük vagy táblagépük – mondta a honatya. – A napi online jelentés igazi próbatétel lenne számukra. Azt gondolom, hogy ez a rendszer alapjaiban jó, hiszen nagyon jól működik számos turisztikailag fejlettebb európai uniós országban, de kell találni megoldást erre a speciális magyar helyzetre.

Witzmann Mihály azt is elmondta: már kérte ez ügyben Rogán Antal illetékes miniszter közbenjárását akár úgy is, hogy halasszák el az új rendszer bevezetését. Hozzátette: a fórumain, a képviselői fogadóóráin azt is megfogalmazták a magánszállásadó választói, hogy a 25 százalékos áfacsökkentést nem érzékelik, s jó lenne, ha ők is pályázhatnának a Kisfaludy Programba. – Szóval azt is jónak tartanám, ha nekik is nyílna pályázati lehetőség egy szoba vagy fürdőszoba felújítására néhány millió forintos támogatással. Pontosan azért, hogy lehetőség szerint őket is hozzuk helyzetbe. Witzmann Mihály azt a visszajelzést kapta a frakcióülésen, hogy megfontolják a javaslatait, amelyekről a közeli jövőben Orbán Viktor miniszterelnökkel személyesen is egyeztet majd.

Kommentár: Amit nem igazol a gyakorlat, azt meg kell változtatni

Amit nem igazol a gyakorlat, azt meg kell változtatni! Tudomásul kell venni: ha egy rendszerbe „belenyúlnak” az illetékesek, bekövetkezhetnek előre nem látott helyzetek is. Ilyen most a magánszálláshely-szolgáltatók regisztrációs kötelezettsége. Erre szakmailag több okból is szükség van, tehát nemcsak a gazdaság fehérítése okán. Az is tény: sok idős ember foglalkozik ezzel, s eddig jól csinálták ezt okostelefon és számítógép nélkül. S az is tény: van, ahol csak a papíron szerepel az ő nevük. De még mindig maradnak, akiknek e megfelelés valóban gondot okoz, s jól jön a nyugdíj- vagy fizetéskiegészítés ezen formája. Ezért az ilyenkor szokásos kifogás helyett célszerű a megoldást keresni: azaz az „adatgazda” találja meg a legjobb, kivitelezhető megoldást, az „adógazda” pedig a maga módján segítsen: nem elég, ha csak beszél róla, nyújtson segítséget is a saját adózóinak, hogy azok továbbra is adózhassanak!