Új otthon után kutatnak az idei gólyák

Élénkül a kereslet az albérletek és a kollégiumok iránt Kaposváron. Sok fiatal már most keresi, hogy milyen lakhatási lehetőségei vannak. A többség még mindig a kollégiumot válassza, ugyanis ez a legolcsóbb és a legközelebbi az egyetemhez. A somogyi megyeszékhelyen közel kilencszáz hallgatót tudnak fogadni a három kollégiumban.

Fúrnak, festenek, ellenőrzik a villanyvezetékeket és takarítanak. Zajlik a nyári karbantartás a kaposvári kollégiumokban. A Csukás szobái viszont nem üresedtek meg, itt most is laknak hallgatók.

– A Kaposvári Egyetemen három kollégiumba van lehetőségük a hallgatóknak felvételi pályázatot benyújtaniuk – mondta el Kolber Kitti, az egyetemi kollégiumok igazgatója. Összesen 847 diáknak tudnak szállást biztosítani a tanév ideje alatt. Az elmúlt években maximálisan, minden hallgatói igényt kielégítve fel tudták tölteni a hallgatói helyeket, amelyekre már június közepén lehetett jelentkezni. – Mint minden évben, továbbra is a legjobb komfortfokozatnak megfelelő Új Kollégium a legnépszerűbb a felvételizők körében, ezt követi a Csukás és Kaffka kollégium – jegyezte meg az igazgató.

Július 17-éig több mint négyszázan nyújtották be felvételi igényüket, a leendő első és felsőbb évfolyamos hallgatók a tanév kezdete előtt szeptember 4–7-e között költözhetnek be a kollégiumokba. A nappali, állami finanszírozású hallgatók részére a kollégiumi árak a következők: kilenc- és tizennégy ezer forint között mozognak, az önköltséges képzésben részt vevő hallgatók térítési díja pedig 21 és 26 ezer forint között van.

– Azt tapasztaljuk, hogy megélénkült az albérletek iránti kereslet a napokban, átlagosan egy-két diák részére szeretnének kisebb lakásokat bérelni – mondta el Boldizsár Balázs, az egyik legnagyobb kaposvári ingatlanközvetítő ügyvezetője. A tavalyi bérleti árak nem emelkednek és hamar elfogynak a kiadó lakások Kaposváron. – Egy másfél szobás, jó állapotú lakás esetében átlagosan havonta 80 ezer forintot kérnek, e mellé jön a rezsiköltség, valamint általában kéthavi kaució. Kiemelte: az a szülő, aki teheti, vásárol egy kisebb 1-1,5 szobás lakást gyermekének. Ezekkel a paraméterekkel rendelkező, jó állapotú ingatlanok átlagosan 12 millió forintba kerülnek.

Havi 80 ezer forint a bérleti díja egy 1,5 szobás lakásnak

A Takarék Index kutatása szerint a járvány hatására Budapesten könnyebb helyzetbe kerülhetnek a bérleményt kereső egyetemisták, ugyanakkor a fertőzésveszély elkerülése érdekében csökken a kollégiumi férőhelyek száma. Az elemzők szerint Budapesten, 3 éves alapképzéssel számolva, már csak kivételes esetekben éri meg vásárolni. A belvárosi városrészek közül a legnagyobb áremelkedés a VIII. kerületi Palotanegyedet jellemezte, itt 2008 és 2019 között közel 180 százalékkal növekedtek az árak. A legtöbb vidéki egyetemi város sem sokkal meggyőzőbb, de Pécsen vagy Miskolcon továbbra is kedvező a helyzet a vásárlásra.