Új szaxofon és trombita érkezett a zeneiskolásoknak

Megérkeztek az új hangszerek a Liszt Ferenc Zeneiskolába: összesen nyolc millió forintért bővítik a felszerelést, az utóbbi időszak legnagyobb fejlesztése a tanintézményben, ahová 519 növendék jár.

Zsúfolásig megtelt az igazgatói iroda: a tenor és alt szaxofonon kívül két Yamaha, illetve egy közel 400 ezer forint értékű B&S trombitát vettek át a zeneiskola munkatársai. S a fuvola, a digitális zongora és a harsonán kívül két oboával gyarapodott a hangszerállomány. Nagy Tamás, az intézmény igazgatója azt mondta: a nyolcmillió forintos fejlesztés első üteme a mostani ötmillió forintos beszerzés.

– A vonós hangszereket novemberben kapjuk, s emellett még egy prémium kategóriás fuvolát is rendeltünk, melynek az ára egymillió-350 ezer forint – folytatta. – A csaknem 800 ezer forintos vadászkürtöt előreláthatóan januárban vesszük át. A kiemelt értékű fejlesztést egy kormánydöntés tette lehetővé: hazánkban az idén 2,5 milliárd forintot költhetnek új hangszer vásárlásra a zeneiskolák, s a nagyszabású korszerűsítési projekt előreláthatóan 2019-ben folytatódik, akkor is hasonló összeget fordíthatnak erre a célra tanintézmények. Egy-egy zeneiskolában – tanítványonként – közel 17 ezer forintot használhatnak új hangszer beszerzésére, míg 2400 forintot hangszer javításra. Erre legutóbb a nyáron 1,2 millió forintot fordított iskolánk.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Nagy Tamás rámutatott: a tanszak vezetők osztják szét az új hangszereket. Elsősorban a középhaladó diákok, illetve a zenei pályára készülő fiatalok használják majd a felszerelést, s a kezdők is korszerű körülmények között tanulhatnak. Az igazgató arról is beszélt: a minőségi felszerelés sokat jelent a napi munkában, ugyanakkor a különböző versenyeken induló hallgatók felkészülését is jócskán megkönnyíti.

– Kollégáim munkáját elismeri a tény, hogy ebben a tanévben a reméltnél is többen, összesen 519-en iratkoztak be – mondta. – S az elkészült program alapján a következő hónapokban is feszített lesz a tempó, több megméretésen bizonyíthatják felkészültségüket diákjaink. Országos oboa és fagott versenyt tartanak októberben, Abony ad otthont a hazai cselló és vonós kamarazenei fesztiválnak, míg zeneiskolánk novemberben rendezi a Fehérvári József III. dél-dunántúli regionális rézfúvós versenyt. Sűrű program vár a csapatra, s a felkészülés során már az új hangszereket használják a kaposvári diákok.