Új társat avatva szövögették terveiket az oroszlánok

Új taggal bővült a Kaposvári Lions Club.

Thoma Ritát, a szervezet szerda délutáni taggyűlésén avatták fel. Krista Ágnes, a klub elnöke elmondta: új társuk már évek óta részt vesz a munkában, így jól megismerte tevékenységüket. Az új tagnak a legfontosabb feladata, hogy érezze jól magát és vegyen részt a jótékonysági programokon. A tizenkilenc éves kaposvári klubnak jelenleg tizenkét tagja van – tette hozzá.

– Nagyon sok szegény ember van, aki rá van szorulva a támogatásra – fogalmazott Thoma Rita. – Mindig is vágytam egy olyan társaságra, akik tényleg önzetlenül segítenek másokon, a Lions Club pedig ilyen. Társaimban megtaláltam a tenni akarást és azt látom, hogy mindenki nagy lelkesedéssel végzi a feladatát – hangsúlyozta az új tag.

A szervezet ünnepi ülésen a nyári feladatokról is szó esett. A klub tervei között szerepel, hogy egy özvegy férfi gyermekeinek nyári táboroztatását támogatják, illetve más rászoruló fiatalnak biztosítanak belépőjegyet és étkezést a kaposvári Virágfürdőben. Emellett folytatják a véradást és a szemszűrési programot is. Az antal-majori gyerekek látását vizsgálják majd meg, akinek pedig szemüvegre lesz szüksége, annak a szervezet megvásárolja. Krista Ágnes kiemelte: munkájukat jótékonysági rendezvényekből, támogatói felajánlásokból finanszírozzák, de különféle helyekre és rendezvényeken is ellátogatnak, ahol pénzadományokat gyűjtenek. A kaposvári klub ülésén a Lions Clubok Magyarországi Szövetségének kormányzója online köszöntötte a szervezet új tagját és gratulált a klub eddigi munkájához.