Sikerre vitte az igali fürdőt, mégis lecserélték

Az idén minden eddigi rekordot megdöntött, jóval több mint kétszázezer vendéget fogadott, jelentős nyereséggel gazdálkodott, ám mégis új vezetővel kezdi az új esztendőt az Igali Gyógyfürdő, miután az előző ügyvezető Pozsár Mónika megbízatása lejárt és helyette a város képviselő testülete Keszthelyi Sándort bízta meg a feladattal.

Folyamatosan növekvő vendéglétszám és turistákat vonzó programok sora jellemezte az Igali Gyógyfürdőt az idei esztendőben. Ennek ellenére le kell köszönnie a vezetői posztról a létesítményt 2015. óta igazgató Pozsár Mónikának. Annak ellenére, hogy egy adóssággal rendelkező létesítményt vett át a leköszönő ügyvezető három éve és most 85 millió forintos megtakarítással adja át utódjának. – Az elmúlt években soha nem látott összeget fordítottunk fejlesztésre – mondta lapunknak Pozsár Mónika. – Önerőből közel 100 millió forintot költöttünk beruházásra, felújításra, elavult műszaki berendezések cseréjére.

Hozzátette: sok új ötlet, fejlesztés lett volna még, amelyet az elkövetkező években szeretett volna megvalósítani. Ám erre már nem kerülhet sor.

A város vezetése pályázatot írt ki a fürdővezetői pozícióra, s a képviselők többsége Keszthelyi Sándor pályázatát találta a legmegfelelőbbnek. Megkérdeztük a város polgármesterét, mi az oka a váltásnak. – Az a fajta kommunikáció ami a tulajdonos képviselői szerettek volna, az nem jött létre az önkormányzat és a fürdő között – mondta kérdésünkre Obbás Gyula, polgármester. – Egy csapatot képezünk az önkormányzattal és cégeivel, intézményeivel, a fürdő ebben nem találta a helyét.

Az új vezetőről, Keszthelyi Sándorról a polgármester azt mondta: szakmai tapasztalata van, követelményeknek megfelelt, végzettsége is megvan hozzá. Az idő majd eldönti, hogy valóban jó irányba megy-e tovább a fürdő vezetése.

– Azért döntöttem úgy, hogy pályázok, mert ez a terület megfelel a végzettségemnek – mondta kérdésünkre az Igali Gyógyfürdő újonnan megválasztott vezetője. – Sokat dolgoztam a víziközmű szolgáltatásban és fürdővezető is voltam már Gunarasban, Dombóváron.

Hozzátette: korábban a Dunántúli Vízmű Zrt.-nél is szerzett tapasztalatot és legutóbb a kaposvári városházán dolgozott, beruházási ügyintézőként.

További fejlődést tervez az új fürdővezér

Fürdővezetőként Igalban az a célja, hogy fenntartsa a magas forgalmat, s ehhez a szolgáltatások színvonalát növelné. – Arra építek, hogy amit itt létrehoztak még jobb legyen – mondta Keszthelyi Sándor. – Ahol szükséges fejleszteni szeretnénk, mivel a látogatók számának növekedésével bővíteni kell a munkaállomások számát. De ez egy jól prosperáló fürdő, szeretnénk, hogy a következő évben ez a forgalom maradjon vagy növekedjen.

Rengeteg programmal készülnek ezért 2019-ben is, közel ötven kisebb-nagyobb rendezvény lesz.

