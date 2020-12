Újabb érmet szerzett Halmai Petra az országos bajnokságon

Pénteken a negyedik nap küzdelmeivel folytatódott a kaposvári Csik Ferenc Versenyuszodában a CXXII. Felnőtt Úszó Országos Bajnokság. Halmai Petra, a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola mellúszója ezüstéremmel folytatta szereplését.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Halmai Petra újabb érmes helyezése mellett az egyik legörömtelibb hír talán, hogy Kapás Boglárka ismét tünetmentessé vált, így folytathatta szereplését az országos bajnokságon. S, ha már folytatta egyből a legjobb idővel került be a 4×100 vegyes délelőtti döntőjébe.

Az A döntős délelőtti program a 4×100 méteres MIX vegyesváltó fináléjával kezdődött. A verseny a Jakabos Zsuzsannát és Szabó Szebasztiánt is felvonultató győriek sikerével végződött. A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola négyese a Sárközi Szabolcs, Korvicska Péter, Turi Csenge, Kovács Nóra összetételű kvartettje a hetedik helyen zárt.

A 4×100-as vegyes a férfiaknál nagyon komoly küzdelmet hozott, amely végül az abszolút esélyes Verrasztó Dávid diadalával végződött. A hölgyeknél Hosszú Katinka távollétében és Jakabos Zsuzsanna visszalépése miatt Kapás Boglárka lépett elő az aranyérem első számú várományosává, amit nagy hajrával meg is szerzett.

– Jobban vagyok sokkal, mint az első, vagy a második napon – mondta az autoimmun betegséggel küzdő friss bajnok Kapás Boglárka. – Úgy voltam vele, hogy ha már jól sikerült a felkészülés és be voltam nevezve, akkor leúszom a vegyest. Fáj, hogy ki kellett hagynom, de mindenképp szerettem volna még versenyezni az országos bajnokságon, örülök, hogy sikerült.

A 100 méteres férfi gyorsúszás döntőjében az előfutam során új országos csúcsot repesztő Németh Nándor szerepelt a négyes pályán. Nem is adta ki a győzelmet kezei közül, Milák Kristóf azért itt is begyűjtött egy ezüstérmet.

– Az országos csúcsot a bajnoki címnél is nagyobbnak tartom – nyilatkozta Németh Nándor. – Rá kell állni a délelőtti úszásra, mert az olimpián ez számít majd. A fordulón van még javítani való. Ha azt dinamikusabban tudnám csinálni, akkor meg lenne a 48 alatti idő. A világelit ott kezdődik, ezért fogok edzésen dolgozni.

A nők fináléját Gyurinovics Fanni nyerte, aki egyébként a legjobb B szintes idővel is rendelkezik. A 200 méteres férfi hátúszás döntőjében nem történt meglepetés, Telegdy Ádám rajt-cél győzelmet aratott és a 100 után ennek a távnak is ő lett a bajnoka. Nem mellékesen ezúttal is olimpiai A szintes időt teljesített. A B döntőben a sportiskolás Kováts Alex legfiatalabbként folytatta remek szereplését az ob-n és második helyen ért célba. A hölgyeknél A fináléjában az esélyesként induló Burián Katalin szerezte meg az első helyet.

A 4×100 méteres férfi gyorson a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola négyese is rajthoz állt. A fiatalok Korvicska Péter, Szombathelyi Péter, Kakuk Koppány, Kováts Alex összeállításban a hetedikek lettek. A számot a győriek nyerték. A női mezőnyben a szegediek nagy csatában verték a győrieket.

A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola versenyzőit Virovecz Richárd vezetőedző, valamint Meiszterics László, Hajdu Sándor és Stoff Dóra edzők készítették fel. Halmai Petra amerikai edzője Dave Rollins.

Döntőket úszhattak a testvérek

A 200 méteres mellúszásban a férfiaknál Rothbauer Christopher csapott elsőként a célba. A nőknél a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola Egyesült Államokban tanuló és sportoló úszója Halmai Petra a legjobb idővel bekerülve a négyes pályán rajtolhatott a fináléban. A táv felénél már hét tizedmásodperces előnye volt a kaposváriak remek formában teljesítő sportolójának. A hajrában aztán Békési Eszter 34 századdal megelőzte, így Halmai Petra ezúttal ezüstéremmel gazdagodott. A B döntőben testvére, az ugyancsak kaposvári sportiskolás Halmai Blanka szintén a második helyen csapott célba.

– Szerettem volna A szint közelébe úszni. Tegnap este jobb időt értem el, de számomra most kezdődik a felkészülés és ezt a számot sem adom fel – adott gyors értékelést az ezüstöt nyerő Halmai Petra.