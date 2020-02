Újabb forgalmi rend változás a Petőfi téren

Csütörtök este – tizenhat hónap után – kisebb eltéréssel visszaáll a korábbi forgalmi rend a Teleki utcai tömbbelsőben. Az autósok-motorosok újra a Teleki utca felől hajthatnak a Noszlopy utca irányába.

A Petőfi tér átépítése miatt ugyanakkor a Teleki utca alsó szakasza le lesz zárva; az autósok az Irányi Dániel utcán, a Somogy Áruház parkolóján és a Rippl-Rónai téren keresztül térhetnek rá a Teleki utcára.

Az autósok csütörtökön 19 órától már nem a Petőfi téren, hanem a Noszlopy utcán és a körforgalmon keresztül hagyhatják el az övezetet.

A Vásártéri út felől érkező autósok a Petőfi térnél továbbra sem kanyarodhatnak be balra nagy ívben az Irányi Dániel utcába, azonban a vasútállomás előtti ideiglenes körforgalomban kényelmesen vissza tudnak fordulni, hogy aztán jobbra kis ívben közelíthessék meg az Irányi Dániel utcát. Onnan a Somogy áruház parkolóján és a Rippl-Rónai téren keresztül érkezhetnek meg a Teleki utcához. A fagyizónál mindkét irányba kihajthatnak, a Teleki utca alsó szakasza azonban zsákutcaként működik majd, és kétirányú forgalmat bonyolít a Petőfi tér lezárása miatt.

A tömbbelső autós forgalmának enyhítése érdekében a Városháza és a mellette lévő parkolóház felső szintje megközelíthető lesz közvetlenül az Áchim András utca felől is, miután a korábban zsákutcaként funkcionáló, az üzletsor megközelíthetőségét szolgáló utat meghosszabbította a kivitelező a négysávos útig. Az Áchim András utca felől azonban – hasonlóan a Petőfi téri szabályozáshoz – itt is csak jobbra, kis ívben lehet behajtani a Városház utca felé. Az új, rövid szakaszt szűkítik és egyirányúsítják is felfelé, a tömbből tehát itt nem, csak a Noszlopy utca felé lehet kihajtani.

Az önkormányzat kéri a közlekedőket, hogy fokozottan figyeljenek a belváros útjain, ugyanakkor köszöni a kaposváriak türelmét és megértését!

(forrás: Németh István Program facebook oldala)