Újabb háromszázmilliós fejlesztés a labdarúgó akadémián

A hagyományos Kapos Kupa díjátadójával egybe kötve adták át a házigazda Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia új fejlesztéseit.

Az idén közel háromszázmillió forintot fordítottak fejlesztésekre a Kaposvári Bene Ferenc Labdarúgó Akadémián, s ugyanekkora összeggel számolnak jövőre is. A fejlesztések nagyrészt a TAO-ból valósultak – és valósulnak – meg; az önrészt, azaz 70 millió forintot a város állja. Az erről szóló megállapodást írta alá a díjátadó keretében Szita Károly polgármester és Kéki Zoltán, a Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia elnöke is. Az ünnepségen részt Gelencsér Attila országgyűlési képviselő is.

– Az idén felújítottuk a műfüves pálya talaját, elkészült mellette a villanyvilágítás, négy kispadot is befedtünk, új eszközöket – közte egy traktort – szereztünk be, s megvettük és fel is újítottuk a Puskin utcai panziót, amelyből edzőközpont lesz – mondta Kéki Zoltán elnök. – Jövőre újabb közel háromszázmilliós fejlesztésbe vágunk bele: szeretnénk villanyvilágítással ellátni az Arany úti labdarúgó-pályákat, a terveink szerint megújul a Városligetben is a műfüves (kis)pálya, s hat kaposvári óvodában szeretnénk speciális kispályás építeni.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A döntővel és a helyosztókkal zárult szerdán a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémián a kaposvári középiskolák hagyományos labdarúgó-tornája, a Kapos Kupa.

A végeredmény: 1. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium (a felkészítőjük Richter Sándor), 2. Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnázium (a felkészítőjük Pozsegovics Gábor) – a döntőben 1–1 (11-esekkel 3–1) –, 3. Eötvös Loránd Műszaki Szakgimnázium (a felkészítőjük Spilák Szilveszter), 4. Táncsics Mihály Gimnázium – a bronzmérkőzésen 3–0 –, 5. Munkácsy Mihály Gimnázium, 6. Noszlopy Gáspár Közgazdasági Szakgimnázium – a helyosztón 3–0 –, 7. Lamping József Építőipari és Faipari Szakgimnázium, 8. Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium – a helyosztón 2–0 –, 9. Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Szakgimnázium.

A hagyományos Kapos Kupa legjobb mezőnyjátékosának Balog Alexet (Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium), a legjobb kapusnak pedig Boda Bálint Ajtonyt (Táncsics Mihály Gimnázium) választották meg, míg a gólkirályi címet Kabelács Dániel (Noszlopy Gáspár Közgazdasági Szakgimnázium) hódította el hat találatával.