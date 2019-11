Újabb leletekre bukkantak az iharosberényi ásatások során

Régi pénzérmék, könyvveretek, harangdarab is előkerült Iharosberényben. Tavaly kezdődött az ásatás a somogyi településen, ahol az egykori gótikus templomot tárták fel, amely falai mellett korábban egy Árpád-kori templom állhatott. A napokban ismét munkához láttak a Rippl-Rónai Múzeum régészei.

Régi pénzérmék, könyvveretek, harangdarab is előkerült Iharosberényben. Tavaly kezdődött az ásatás a településen, ahol az egykori gótikus templomot tárták fel, amely falai mellett korábban egy Árpád-kori templom állhatott. A napokban ismét munkához láttak a Rippl-Rónai Múzeum régészei. – Tavaly a szentély egy részét tártuk fel, most pedig végig megtaláltuk a templom falait, valamint a sírokat is kibontottuk – mondta el Molnár István, a Rippl-Rónai Múzeum régésze.

– A falu központja nem ott volt, ahol most, hanem keletebbre, itt 2015-ben Józsa Tibor hívta fel a figyelmünket a templomra – mondta el Molnár István. Az ásatás vezetője hozzátette: a föld alól előkerültek az alapfalak, valamint a sírokban találtak pénzérméket, gyűrűt, az egykori épület helyén pedig könyvvereteket, harangdarabokat.

– A régi harang szétszóródott maradványaiból pedig arra következtetünk, hogy a templom leégett a török ostrom alatt és a forró harang lezuhant, s a kisebb darabokat találtuk meg a fémkeresővel – folytatta Molnár István. – A leletek arra utalnak, hogy egy korábbi templom is lehetett itt, amely valószínűleg az Árpád-korban épült.

A múzeum régésze szerint a török hódoltság alatt hatalmas pusztítás érte a megyét, sok templom nyomtalanul tűnt el, ezért is nagy öröm számukra, hogy az iharosberényi teljes falszerkezetét megtalálták. Azt mondta, a feltárt gótikus templom nagy méretű, amely arról tanúskodik, hogy Somogy megye kifejezetten jómódú, gazdag térsége lehetett Iharosberény és környéke.

A múzeum régészei jövőre szeretnék folytatni a megkezdett munkát, bíznak abban is, hogy ismét pályázati forrás segítségével sikerül újabb érdekes leleteket felkutatniuk, ugyanis a templom déli sávja még bőven rejthet kincseket a múltból.