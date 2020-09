Újabb nevek kerültek az Életfára

Az Életfára összesen 75 újabb név került fel. Szita Károly, Kaposvár polgármestere köszöntötte pénteken a városligeti ünnepség résztvevőit.

A legkisebbek szülők, nagyszülők társaságában érkeztek, szelfik sokasága örökítette meg az emlékezetes pillanatokat. Sugár Kinga, a Füred Rock Szín Kör énekesének produkcióját tekinthették meg először az ünnepség résztvevői.

– Tavaszra terveztük ezt a találkozást – hangsúlyozta Szita Károly polgármester. – Azt reméltük, hogy süt a nap, kijöhetünk ide az életfához, egymás szemébe nézhetünk, kezet foghatok Önökkel. S Kaposvár valamennyi polgára nevében köszönetet mondhatok azért az ajándékért, amivel megajándékoztak bennünket is. Ajándéknak tekintjük mi is azt a gyermeket, a város ajándékának, amit Önök adtak, mert ezzel csak gyarapodtunk, gazdagodtunk. Aztán maszkot viselünk, a tavaszi találkozó elmaradt, ha mosolygunk is egymásra, azt csak a szemünkön láthatjuk, mert a maszk az arcunkat eltakarja, de azért örülünk. Nem akartuk azt a közösségi létet csorbulni látni, amelyet a vírus szét akar verni.

Elhangzott: városunkban évről évre nő a születések és a házasság kötések száma is. A résztvevők emléklapot kaptak, s a lufival és fagyival kedveskedtek a szervezők.