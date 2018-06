Újabb öt évig Fülöp Péter vezeti a Csiky Gergely Színházat

A nyári szünet előtti utolsó közgyűlésen a kaposvári képviselő-testület elfogadta Fülöp Péter pályázatát a Csiky Gergely Színház élére, akit így újabb öt évre ügyvezetőnek választottak.

A képviselők Fülöp Pétert a pályázata részleteiről faggatták. Válaszában kifejtette: bár sokan a sikertelenség színében akarják feltüntetni, mégis sikeres évadot zártak, mert a céljuk a nézőveszteség minimalizása volt egy 33 százalékkal kisebb nézőtéren, ahol a színház átépítése miatt jelenleg játszanak. A színházat 2023-ra régiós kulturális központtá, vezető vidéki teátrummá fejlesztenék a társművészetek bevonásával.

Azt szeretnék elérni, hogy nyaranta a turisták a Siófok-Keszthely térségből egy esti színielőadásra Kaposvárra utaznának, bár Fülöp Péter szerint a mai felgyorsult világban annak a romantikus korszaknak vége, amikor Budapestről zarándokoltak le egy kaposvári előadásra a nézők. Viszont évi 60 tájelőadást terveznek, és megjelennének a nemzetközi porondon is. Kaposvári piknik néven fesztivált szerveznének, amely a Balkán felé nyitna. Művészeti tanácsot hoznának létre belső és külső színházi tagokból. A díszlet- és jelmezgyártásban is látnak lehetőséget, a 3D-s nyomtatás révén munkahelyeket teremthetnének. A tervek szerint 2019 tavaszától költözhetnek be az új színházépületbe. A közgyűlés végül egyetlen ellenszavazat (Felder Frigyes, LMP) és két tartózkodás (Pintér Attila, MSZP és Kováts Imre, DK) mellett döntött Fülöp Péter kinevezéséről.

Még napirend előtt Szita Károly, Kaposvár polgármestere kitért arra, hogy törvénymódosítást kezdeményezett a kormánynál, miszerint az önkormányzatok hatékonyabban járhassanak el azon szórakozóhelyek ellen, amelyek nem tartják be a záróra időpontját. Főleg a lakótelepi övezetekben a nyári időszakban sokak pihenését zavarhatják ezek a vendéglátóhelyek.

Döntöttek arról is, hogy új szennyvízcsatorna rákötési akciót hirdet az önkormányzat, ennek keretében az idén június 25-től október 30-ig ötven százalékkal csökkentik a rákötési díjat. Bár Kaposvár 100 százalékban csatornázott, ám a 27 ezer 325 ingatlantulajdonos közül 808-an még nem éltek a csatlakozás lehetőségével.

A képviselők megszavazták a kaposvári kamerarendszer bővítését, ezzel 134 újabb biztonsági kamerát helyeznek ki a közterekre, hangsúlyozottan a lakótelepek környékére. A közgyűlés személyi kérdésekről döntve a Bajcsy-Zsilinszky utcai óvoda vezetőjévé Kaszás Hajnalkát nevezte ki.

Több pénz jut a sportra

Magasabb támogatást szavaztak meg a kiemelt kaposvári sportegyesületeknek a 2018/19-es bajnoki évre. A sportra jutó összeg ezzel 300 millió forint felett van, ami 50 millióval több, mint tavaly. A közgyűlés meghallgatta a női és férfi röplabda, a kosárlabda és a vízilabda klub, valamint a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia és a Kaposvári Rákóczi FC vezetőjét. Szita Károly a támogatás feltételéül kikötötte, hogy a sportegyesületek mutassák be beszámolójukat a tavalyi év zárásáról. Arról is döntöttek, hogy az új versenyuszoda a Csik Ferenc Uszoda, a körcsarnok, az RSG csarnok és atlétika pálya pedig együttesen a Bodosi Mihály Sportközpont nevet veszi fel. Az önkormányzat tulajdonosként hozzájárult, hogy a Virágfürdő wellness részlegét bővítsék, ezáltal egyedülálló szaunakomplexum jöhet létre.