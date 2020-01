Újabb világsztárokkal erősít a Strand Fesztivál

Újabb nevekkel bővült az idei Strand Fesztivál fellépőinek listája, jelentették be a szervezők.

Színpadra lép augusztus 18. és 22. között az angol világsztár Ellie Goulding, akit fülbemászó dallamairól ismerhetnek a zenekedvelők. De a keményebb hangzás szerelmeseit sem hagyják csemege nélkül, hiszen a kanadai rockbanda a Sum41 is a Strand Fesztivál fellépője lesz.

A brit zenei élet másik illusztris személye, DJ Fresh producer, lemezlovas is a partiarcok kedvére pörgeti a lemezeket. De ugyancsak izgalmas zenei csemegének ígérkezik a londoni Wilkinson koncertje.

Rajtuk kívül még ott lesz a Parov Stelar, Timmy Trumpet, Martin Solveig és a Milky Chance is. Természetesen a magyar zenei élet legismertebb szereplői is részt vesznek a szezon utolsó nagy zenei fesztiválján, Zamárdiban. Így biztosan fellép a Halott Pénz, a Wellhello, az Irie Maffia, a Bagossy Brothers Company, Horváth Tamás. De újra egyesíti erőit Majka és Curtis, valamint a magyar rockzene állócsillaga a Tankcsapda is a Strandon fog zúzni.