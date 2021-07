Újjáépítik a régió egyetlen evangélikus iskoláját

Újabb üteméhez érkezett a Dél-dunántúli régió egyetlen evangélikus általános iskolájának felújítása, a tervek szerint már szeptemberre megújulhat a Dél-Balatoni Gárdonyi Géza Evangélikus Általános Iskola teljes tetőszerkezete. Ám nem csak erre futja az elnyert támogatásból, új oktatási eszközöket is beszerezhet a gyülekezeti fenntartású szőlősgyöröki intézmény.

– Öt éve működik iskolánk, a hatodik évet kezdjük meg szeptemberben – mondta el lapunknak Kőszeghyné Raczkó Zsuzsanna, a Somogy-Zalai Evangélikus Egyházmegye esperese, a szőlősgyöröki iskolát fenntartó Balatonboglári Evangélikus Egyházközség lelkésze. – A hat év alatt az iskola teljes épülete megújul: a külső szigetelés már elkészült, korszerűsítettük a villamos hálózatot, ezen kívül nyílászárókat cseréltünk, s több tantermet is felújítottunk az elmúlt években. Most a nyáron a teljes tetőcsere mellett a természettudományos tanterem felújítása is megtörténik, s újabb informatikai eszközöket, interaktív táblákat is vásárolhatunk iskolánkba. Több mint 20 millió forintot nyertünk el nemrég egy, az evangélikus egyház által kiírt fejlesztési pályázaton, ebből tudjuk megvalósítani az idei beruházásokat.

Mint azt az esperestől megtudtuk, jövőre is marad még munka, többek között a fűtést szeretnék korszerűsíteni az iskolában. – Mindemellett nagy álmunk lenne még egy tornaterem felépítése is – tette hozzá a lelkész. – Létszámban is kezdjük lassan kinőni a teret, így a következő években tantermek építése is az elsődleges céljaink között szerepel.