Újra beszökött a remény a házak közé Barátihegyen

– A hit és a remény tart minket életben, mert másunk nemigen van – fogadja érdeklődésünk Kolompár Tibor, aki néhány hónapja betanított kőművesként maga falazta be a karvastagságú repedéseket a nagy felújítás során. Most éppen azzal lettek megbízva, hogy fűtsenek be a harminc éves vaskályhába, s eztán minden egyes nap, mert a sok egyházi teendő miatt csak 26-án délután tartják a karácsonyi misét, de addig jó lenne, ha átmelegednének a legalább nyolcvan centis tartófalak.

Ahogy pakolja a fát, a lobogó lángoknál már feloldódva mondják, nekik mennyi mindent jelent az, hogy van hova templomba menniük, s boldogban elevenítik fel, micsoda összefogással sikerült a nagy munkát véghez vinni. Amibe mindenki beleadott valami, valaki csak egy marék szöget, vagy két maradék deszkát. Rendes beosztás szerint dolgoztak, csinosítgatták a különleges imahelyet. Délután négykor tették le a közmunka-programban – más lehetőségük nincs dolgozni – a feladatokat, s utána valóságos brigádokba szerveződve falaztak, vakoltak, festettek, javították a tetőt.

A jövőről is kérdezem őket, hamar kiderül, legfeljebb a hétvégéig tartanak a terveik, a karácsony nagyon fontos, a mise is, s hogy legyen étel az asztalon. – Megmondom őszintén, azt várjuk, hogy megjöjjön az előrehozott családi pótlék, abból be tudnánk vásárolni az ünnepre – vallja be Kolompár Tibor, a társaság tagjai felnevetnek, de rá is helyeselnek.

– Másképp nehezen főne meg a paradicsomos gombóc, a káposzta otthon – mondja a hideg után a kályha mellett kicsit enyhülve Kuti Szilvia Ilona. Hat gyermeke van, kettő felnőtt, egyikük Gergő 19 éves, ő a trió harmadik tagja, aki már a díszeket keresi a padban, úgy hallgatja a beszélgetést. A legkisebb testvér 11 éves. – Beéri az mindennel, egy babával is, vagy inkább bármivel – mondja az anyjuk, de jó, ha már bejgli van – folytatja. A felnőtt nagyfiú kicsit merészebb álmokat szövöget, jogosítványt szeretne, meg autót – vágja rá nevetve, félig talán nem is komolyan.

Hírünk szaladt gyorsan, az óvodánál is jártunk korábban, odaér Kolompár István a cigány kisebbségi önkormányzat vezetője, akiről szépen lassan kiderül: az ő tervei mentén kovácsolódnak újra egybe, ahogy ott mondják: a baráti romák. A Mária-kegyhellyel indult minden a falurész központjában, amit István a két kezével húzott fel. A szobafestő végzettségű férfi szemében perzsel a láng, olyan lelkesedéssel meséli, hogyan csatlakoztak hozzá a többiek első szóra.

A kegyhelyből valóságos parkot építettek, ahol mindig, a fagyos decemberben is friss virág és égő mécsesek közt találjuk Szent Mária szobrát. Aztán jött a kápolna. De egy év alatt nem állt meg az élet Barátihegyen, a romák, Istvánnal az élen mindig találtak újabb és újabb közös ügyet. Tavasszal árnyészéket húztak fel a kápolna mellett, mindenszentek előtt pedig a szemben lévő ravatalozóhoz vezető utat betonozták ki, hogy az utolsó útjukhoz kísért szeretteik elé ne sáros cipővel érkezzenek.

– Üzenetet kaptam odafentről – csendesedik el, mikor arról faggatom, honnan az erő mindehhez, hiszen szellemileg súlyosan fogyatékos gyermekét is ellátja, s nem mellékesen a hátrányos helyzetű huszonhárom barátihegyi óvodásról is gondoskodik, társadalmi munkában hajnalonként jár befűteni az óvoda épületét, de az intézménynél gyakorlatilag ő a gondnok, a mindenes. A kórházi ágyon, egy kilyukadt gyomor és a fájdalmak közt érezte úgy tizenkét esztendővel ezelőtt, változtatnia kell, s hogy van dolga még a világon. Mint mondja, azóta csak előrefelé néz. – Hittem benne, hogy lesz segítségem és mellém álltak, a polgármester a közösség, s igaz, hogy két hónap volt ez a kápolna is, de megérte, mert a gyermekeinkért csináljuk, nem lehet megállni, elsodródni…

– Nyáron kölcsönkért kistraktorral felszántottam a romák földjét, ültettünk, vetettünk, s a csirkéket, amiket a Minden gyermek lakjon jól programból kaptunk, azóta is tartjuk, fialtatjuk a szárnyasokat – folytatja már odakinn, miután a kápolna díszítésével elkészültek a többiek. – Muszáj arra is gondolni, mi lesz velünk, ha nem lesz többé a közmunkaprogram, gondoskodnunk kell magunkról, remélem, megértik… – Itt úgy harminc évvel ezelőttig nem volt mise, nem is igen jártunk sehová imádkozni – meséli a helyi cigányság vezetője, aki aztán most is elérzékenyülten mondja, micsoda tömeg volt tavaly szenteste itt. – Csak jöttek-jöttek az emberek, romák, magyarok, nyolcvanig számoltam – emlékszik vissza, remélem huszonhatodikán megint sokan leszünk…

Mindenben segít a polgármester és falu

Visszaköltözött a remény a barátihegyi házakba – mondom már a sokat és mindig szeretettel emlegetett polgármesternek Maczucza Miklósnak. – A hit által – vágja rá azonnal. A háromszáz fős, kilencven százalékában romák rakta hátrányos helyzetű településrészen megváltozott valami – értünk egyet. Ebben kulcsszerepe van Kolompár Istvánnak, fivérének, családjaiknak, akik kitartóan dolgoznak a boldogulásukért, s példájukat látván egyre többen érzik: érdemes csatlakozni.

Az önkormányzat erején felül próbál segíteni a barátiaknak, mint megtudjuk, karácsony előtt a családok élelmiszercsomagot kaptak, s minden gyermek névre szóló ajándékot vihetett haza, amit a német és holland adományozók jóvoltából tudtak összeállítani, immár negyedik éve. A szociális tűzifát is kiosztották már, minden családnak egy-egy köbméternyi jutott az idén, Öreglak összesen 149 köbméternyit tudott kiosztani, valamivel kevesebbet, mint amire számítottak.