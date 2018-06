Újra cserélik a kopott padokat: felújítják kilenc falu iskoláját

Lecserélik a két évtizedes padokat, mert a Széchenyi 2020 program keretében egy 150 millió forintos pályázat segítségével megújulhat a Törökkoppányi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola.

Régóta várnak arra, hogy korszerűsítsék épületet, tudtuk meg Varga Andrea igazgatótótól. Az iskolába 135 gyerek jár kilenc településről. A helybeli fiatalokon kívül fogadják a kárai, miklósi, szorosadi, somogydöröcskei, somogyacsai és zicsi diákokat, de a Tolna megyei Koppányszántóról és Értényből érkező gyermekek is itt tanulnak. Az oktatási intézmény ökoiskola és regisztrált tehetségpont is egyben. Környezetbarát programokat szerveznek, a tanulók gondoznak egy bemutatóparkot a faluközpontban, és fásítják, virágosítják a környéket.

Az elnyert támogatásból átalakítják az iskola belső tereit, korszerűsítik a tantermeket, festetnek, lambériáznak, kicserélik a parkettát és a bútorzatot, felújítják a vizesblokkokat. Új, a tanítást segítő eszközöket is beszereznek. Varga György polgármester a projekt indulásakor örömét fejezte ki, hogy a vidéki iskolákat is fejlesztik, ezzel nem szenvednek hátrányt. Witzmann Mihály, a térség országgyűlési képviselője a megnyitón elmondta: a minőségi oktatáshoz fejlesztésekre is szükség van, ezért választókörzetében több iskola is megújul több százmillió forintból. Ez a pedagógus nap alkalmából szimbolikus ajándék a térségnek.