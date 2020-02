Újra együtt kolbászolnak a somogyiak Fonyódon

Az előttünk álló hétvégén minden a kolbászról és disznóságokról szól majd Fonyódon.

Az idén tartják a tizenegyedik fonyódi kolbászfesztivált, amely ezúttal is számos csemegét tartogat, s nem csak a füstölt finomság hódolóinak.

A háromnapos, ingyenes rendezvényen pénteken somogyi települések mutatják be kolbásztöltő tudományukat, s kulturális programokkal szórakoztatják az érkezőket. Este az eredményhirdetés után folytatódnak a szórakoztató programok, hiszen Csepregi Éva, a Happy Gang és a Delta is fellép. Szombaton baráti társaságok, munkahelyi csapatok állnak a töltők mögé és igyekeznek elkápráztatni a szak­avatott zsűrit kolbászaikkal. Délelőtt kulturális programok, délután pedig igazi retró sztárparádé vár a vendégekre a Zákány Kálmán Sportcsarnokban. Olyan fellépők érkeznek mint DJ Dominique, a Fiestából ismert Csordás Tibi, Korda György és Balázs Klári, s a Dévényi Tibi bácsi is ott lesz.

Vasárnap a balatoni települések mérik össze tudásukat kolbásztöltésből, eközben kulturális előadások színesítik a programot. A téli Balaton legnagyobb gasztronómiai rendezvényét a Rio és Nótár Mary fellépése zárja majd.