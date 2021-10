Újra együtt tanácskoznak a megye polgármesterei és jegyzői

A vidékfejlesztés zászlóshajó programjának nevezte a Magyar Falu programot Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztosa a megyei polgármesterek és jegyzők hagyományos siófoki tanácskozásán a kistelepülések számára elérhető további fejlesztési lehetőségekről is beszámolt.

Az elmúlt két évben több mint 1400 nyertes pályázatot hirdettek csak Somogyban a Magyar falu program keretében és 10 milliárd forint értékben 118 kilométer út felújítása történt meg vagy kezdődött el – mondta Gyopáros Alpár a megyebeli településvezetők éves találkozóján, amire egy év kihagyás után került sor ismét a Balaton-parton.

A modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos azt mondta, a falusi intézményhálózatot és infrastruktúrát tovább kell fejleszteni. Ennek keretében 2021. év végig mintegy 3000 kilométer mellékút felújítása már elkezdődött vagy befejező fázisban van országszerte, míg jövőre nagyjából 1500 kilométer állami mellékút fejlesztését tervezik.

A kormánybiztos a Magyar Falu program leglátványosabb elemének a falusi csok-ot nevezte, amelynek köszönhetően belátható időn belül sikerül elérni a falvakban a várt demográfiai fordulatot, hiszen már most látható, hogy csökkent a lakosságfogyás a legkisebb településeken. Gyopáros Alpár beszámolója szerint a falusi kisvállalkozások ismét számíthatnak fejlesztési és működési támogatásra a korábbinál is magasabb összegben. – Az egészen kicsi vállalkozások fontos szereplők a falvakban. Ők azok, akiket nagy GINOP-os vagy egyedi támogatások nem tudtak megszólítani. Most alacsonyabb támogatási összeggel, de magas támogatási intenzitással juthatnak fejlesztési forráshoz – mondta a kormánybiztos, aki kitért arra, hogy heteken belül eredményt hirdetnek a falusi kisboltok fenntartására kiírt pályázaton is.

A legnépszerűbb önkormányzati, egyházi és civil támogatások újra elérhetők lesznek a Magyar Falu programban, amellyel az is célja a kormányzatnak, hogy a legegyszerűbb, leggyorsabb és legrugalmasabb pályázati rendszerként működjön.

Helytállt a közigazgatás a pandémiás helyzetben

A Somogy megyei polgármesterek és jegyzők két napos tanácskozásán Neszményi Zsolt kormánymegbízott és Biró Norbert közgyűlési elnök köszöntötte az önkormányzati vezetőket, akik a tavalyi kényszerszünetet követően nagy számban vesznek részt a kétnapos, siófoki összejövetelen. A tanácskozás hétfői, első napján Almási Győző, a Miniszterelnökség hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkára az önkormányzatok veszélyhelyzeti működésére utalva azt mondta, hogy a polgármesterek számára új helyzetet teremtett, hogy számos döntést egy személyben kellett meghozniuk. A helyettes államtitkár arról is beszélt, hogy a pandémiával a közigazgatás számára is új helyzet kezdődött, amelyben felgyorsultak az online ügyintézést segítő fejlesztések. Almási Győző úgy fogalmazott: a magyar közigazgatási rendszer a megváltozott körülmények között is helytállt.