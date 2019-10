Újra együtt zakatoltak a szeretett „Piroskán”

Több mint kétszáz utassal, négy kocsiból álló szerelvénnyel indult el a hétvégén az a nosztalgiavonat, ami a Somogyszob–Balatonszentgyörgy útvonalon 59 kilométer távolságban hosszú évekig szállította az utasokat.

Ezt ne hagyja ki! Smoothie mixert érhetnek a Tündérszépeknek adott szívek

Az idei út annak a szomorú évfordulónak állított emléket, hogy az idén decemberben lesz 10 éve, hogy ezen a vasútvonalon megszüntették a menetrendben bonyolított személyszállítást. A civil kezdeményezéssel szerveződött rendezvény célja nemcsak egy hétvégi programlehetőség, hanem egy figyelemfelkeltés is volt egyben.

– A mai alkalom is azt bizonyította, hogy – a szünetelő személyforgalom ellenére – szükség van a vasútvonal meglétére és annak fejlesztésére, hiszen a rendszeres teherforgalom miatt továbbra is fontos szerepet tölt be az itt élők életében – mondta el böhönyei György–Dávid Valentin, a program főszervezője. Népes közönség várta a somogyszobi indulást, ahol a Verebély László Vasúttörténeti Egyesületnek köszönhetően az emlékvonat indulásáig szabadon látogatható volt az állomás épülete mellett kiállított és nemrégiben felújított gőzmozdony. A rövid segesdi és felső-bogátpusztai tartózkodás után a szerelvény Böhönyére érkezett, ahol a Böhönyei Dalkör vasutas nótái köszöntötték az utazóközönséget.

Zsoldos Márta Piroska, Böhönye megválasztott polgármestere rövid beszédében megköszönte mindenkinek az eseményen való részvételt és a község látványosságainak ismertetésével ösztönözte a vonat utasait, hogy később is látogassanak el a településre. Balatonszentgyörgyön a helyi Kis-Balaton Táncegyüttes műsora szórakoztatta az utasokat.

Rétest is adtak

Lelkes fogadóbizottság várta a mesztegnyői állomásra begördülő vonatot. Kövesdiné Panyi Antónia alpolgármester köszöntő beszédében felidézte a régi szép időket, amikor még napi szinten közlekedett „Piroska” az érintett szárnyvonalon, majd rétes, bor, pálinka fogyasztására invitált mindenkit és arra kérte a vonat utasait, hogy jó szívvel gondoljanak a település polgáraira. A visszafelé vezető úton Marcaliban Bereczk Balázs, alpolgármester köszöntötte az utasokat.