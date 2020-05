Újra megnyíltak a balatoni közterületek

A kormány korlátozó intézkedéseinek feloldásával a Balaton-part megszabadul a kordonok szorító öleléséből. Az önkormányzatok a hétvégékre kapták meg a korlátozáshoz szükséges jogosítványokat, s ezzel szinte az összes helyhatóság élt.

Balatonboglár a négyből három hétvégén zárta le a kedvelt helyeket. Mészáros Miklós polgármester már a május 1-jei hosszú hétvégére készülve mondta lapunknak, hogy reméli, ez volt az utolsó. – Ezen a hétvégén már szabadon látogathatóak lesznek a közterületek – mondta a városvezető, hozzátéve: a strandok még nem nyitnak ki. – A helyiek és az ide látogató nem budapesti és nem Pest megyei vendégek használhatják a parkolókat, sétálhatnak a parton, az ott lévő sporteszközöket, pályákat is igénybe vehetik – mondta. – Ezenkívül már nincs lezárva a Várdomb környéke, a bobpálya, a Szent Erzsébet park, a Gömbkilátó sem.

Már látogathatóak a balatonfenyvesi közterületek is.

– Tudomásul vettük a kormánydöntést és oldottunk – mondta Lombár Gábor, polgármester. – Én korainak tartom a lazítást, mert még bármi lehetséges. A Balaton térségében sok idős ember él, nekik veszélyforrás most a turizmus.

Eddig nem volt nagy mozgás a településeken, erről számolt be Fekete János balatonszárszói polgármester is. – Akik el is jöttek a nyaralóikba, fegyelmezetten viselkedtek és az ingatlanon belül maradtak – mondta a településvezető.

– A szabadstrandról és a játszóterekről bevettük a kordonokat, de a központi strand még nem nyit ki, mivel ott fejlesztések vannak.

A fővárosból is sokan érkeznek

Fekete János szerint még két hetet várni kellett volna a koronavírus-járvány miatti korlátozások feloldásával, s aggódva szemléli az eseményeket Csákovics Gyula is, aki azt mondta: megélénkült a forgalom a főváros és Zamárdi között. – Annak ellenére is ez a tapasztalatunk, hogy Pestről tilos idejönni – mondta Zamárdi polgármestere. – A rendőrségnek nincs kapacitása ellenőrizni mindenkit. Parkolódíjat nem lehet szedni, tehát ingyen jönnek a szabadstrandra. Félő, hogy a járvány be fog robbanni a Balaton környékén.