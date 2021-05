Újra pezsgő közösségi életre vágyik

Ureczky József, a Nagycsaládosok Kaposvári Egyesületének elnöke már megkapta a koronavírus elleni kínai oltást.

Azt szeretné, ha a tagság ismét kirándulásokat szervezne, s biztonságban újra találkozhatnának. Ehhez viszont az kell, hogy minél többen vegyék fel a vakcinát.

– Remélem, hogy az első közös utunk Patcára vezet – hangsúlyozta. – A gyermeknap kapcsán akarjuk megtartani a programot, s utána az egyik közeli állatkertbe is jó lenne közösen elutazni.

Ureczky József a háziorvosnál kapta a védőoltást, s fontos döntésnek tartja a vakcina felvételét. A 66 éves férfi továbbra is óvatosan éli a mindennapokat, s az előttünk álló hetekben is eleget tesz az aktuális járványügyi előírásoknak. Az újra pezsgő közösségi életen kívül részt szeretne venni sportversenyen, a futás fontos szerepet tölt be életében. Hat éve félmaratonnal indított, s az elmúlt időszakban kilencszer futotta le a maratont. A járvány alatt is alkalmanként 5-10 kilométert tett meg, hetente 5-6 edzést tartott.