Újra szavazhatunk a megyei prima-jelöltekre

Tizenkettedik alkalommal adják át a megyei Prima-díjakat, a szavazók összesen tíz jelölt közül választhatnak. Az elismeréseket ünnepélyes gálaesten adják át a Szivárvány Kultúrpalotában a jövő hét végén.

– Az idén is három elismerést osztunk ki, a díjazottak nettó egy-egymillió forintot kapnak, míg a közönség díjas 250 ezer forintot vehet át – közölte szerdai kaposvári sajtótájékoztatóján Daxner Gábor, a Vállalkozók Országos Szövetségének megyei elnöke. – Október 11-től október 17-ig lehet szavazni. E-mailben (primaszavazas.2018@gmail.com) várjuk a voksokat, de levélben a VOSZ iroda kaposvári címére is leadható a szavazat, illetve személyesen is. Lényeges tudni: egy e-mail, illetve egy levelezési címről csak egy szavazatot fogadunk el, s október 18-tól már nem lehet voksolni.

Tíz kategóriában – egyebek mellett képzőművészet, tudomány, oktatás-köznevelés, sport, népművészet-közművelődés, zeneművészet, építészet-építőművészet – jelölték ki a díjazottakat.

Az idei megyei prima jelöltek: a Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság, Borbás Gábor építész, Farkas János lábteniszező, a Fonyódi Múzeum és Helytörténeti Egyesület, Ikafalvi Farkas Béla festőművész, a Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület (Kötél), Sarkadi Kiss János színész, Szili Ferenc kandidátus történész, a megyei levéltár nyugalmazott igazgatója, Troszt Éva, a megyei gyermekvédelmi központ igazgatóhelyettese és Vajmi Csaba ökölvívó edző.

Daxner Gábor rámutatott: kezdetek óta fontosnak ítélik a helyi tehetségek és közösségek elismerését, szükség van a visszajelzésre. Az elmúlt 12 évben 33 millió forintot osztottak ki a somogyi díjazottak között, s a korábbi időszakhoz hasonlóan ismét öt tagú zsűri dönt.

