Újra találkoztak az apátiak, ezúttal Kisbárapáti volt a házigazda

Az idén Kisbárapáti adott otthont a 21. Apáti nevű települések találkozójának. – Több mint húsz éve indult el ez a kezdeményezés, akkor még 16 településsel – mondta el kérdésünkre Kiss Jánosné, Kisbárapáti polgármestere. – Azonban 2016-ban már csak nyolc település kötelezte el magát a további találkozásokat illetően.

Viszont az idén mégis csak tíz Apáti találkozhatott, hiszen egy erdélyi és egy horvát település is becsatlakozott a magyarokhoz. De nem csak az ország különböző pontjairól jött apátiak, hanem a hagyományok is találkoztak szombaton. Valamennyi település a tradícióit is magával hozta: táncosok és kórusok léptek színpadra a somogyi településen.

– Barátságok szövődtek már a hosszú évek alatt, s nagyon jó érzés, amikor egy évben egyszer találkozhatunk – mondta Kiss Jánosné. – Nagy összefogást mutatott a település a szervezésben, amiért csak hálás lehetek.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Volt település, melyről alig tízen látogattak el a somogyi faluba, de volt olyan is, ahonnan harmincan érkeztek. Jövőre a Zala megyei Alósnemesapáti lesz a találkozó házigazdája. Neszményi Zsolt kormánymegbízott, Biró Norbert, a megyei közgyűlés elnöke és Schmidt Jenő, Tab polgármestere, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke is köszöntötte az apátiakat.