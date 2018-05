Újra vonatfütty röppent fel Mesztegnyőn

Nyolc év után újra mozdony húzott személyvagonokat a megszűnt Balatonszentgyörgy – Somogyszob vonalon. A NOHAB-GM által üzemeltetett és útjára indult mozdonyt mindenhol különös szeretettel fogadták a megyében, Mesztegnyő külön fogadó ünnepséget rendezett az érkező vonatnak. Vonatfütty életkép.

– Idestova nyolc éve megszűnt a személyszállítás ezen a vonalon. – nyilatkozta Nagy László Péter, Mesztegnyő polgármestere. – Azóta nem láttak itt az emberek ilyen vonatot. Nagy ritkán jön ugyan egy tehervonat, de legtöbbször az sem. Ez a nosztalgiavonat is nagy reményekkel tölt el minket. De felhívja a figyelmet arra is, hogy szükség lenne erre vonalra, illetve hogy újra legyen személyszállítás ezen a vonalon. Hisz a Balaton közel van, a segítségével áramló turizmus újra életet lehelhetne a belső-somogyi falvakba. vonatfütty

Az igényeink találkoztak már néhány ponton, így sikerült is leszervezni, hogy a jövő évi Mesztegnyői Rétesfesztiválra is érkezik egy vonat, ami kifejezetten hozzánk jön, az utasok pedig itt maradnak és velünk ünnepelnek a fesztiválon. Ekkor majd a turisták is láthatják, hogy ez egy élettel teli település. – folytatta Nagy László Péter.

– Jövőre lesz a huszadik, jubileumi rétesfesztivál a településen. – vette át a szót Szabó József vasúti pálya szakértő. – Mesztegnyő saját kisvasutat üzemeltet, melynek pályája gyönyörű tájakon vezet keresztül. Így kifejezetten érdemes ezt mindenkinek kipróbálnia. Ehhez biztosítja lehetőséget, ha a településen áthaladó vasútvonalat újra személyszállításra is használhatjuk.

A szombati ünnepi megálló legnagyobb sztárja mégis maga a mozdony volt. Az 1938-as tervezésű svéd, M61-010 pályaszámú Nohab mozdony ezelőtt még soha nem járt ezen a vonalon, ez is különlegessé tette mostani útját. A Nohab-GM Alapítvány mentette meg a lángvágótól, és tette a több mint negyven éves vonatot üzemkésszé.

A huszonöt évet ezen a mozdonyon szolgáló Rohonczi Béla további érdekes részleteket osztott meg a vonat történetéről.

– Ebben a mozdonyban egy nagyon egyszerű, de üzembiztos, kétütemű motor dolgozik. Régen volt egy mondás a vasúton, hogy ezt még a legbutább mozdonyvezetők is elviszik, olyan egyszerű vezetni. – kezdi nevetve Rohonczi Béla mozdonyvezető.

Vonatfütty, rétes és jókedv Mesztegnyőn

Fotó: Barkóczy László

– A Magyar Államvasutak ebből akkoriban ötvenet rendelt a svédektől, akik nem annyira megtervezték, mint inkább nagyon jó amerikai, német és dán alkatrészekből összeszerelték. Aztán a szovjet kapcsolatok miatt az import megállt, és át kellett venni a Szergejeket. Húsz darab volt eredetileg az országban, most már több is van a magánvasútak okán. De ez az első megmentett NOHAB mozdony.