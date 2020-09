Újra zakatol a somogyi „maszkgyár”

Újraindult a szájmaszkok gyártása Somogyban. A megyében működő vállalkozások, önkormányzatok és varrónők műhelyeiben megint zakatolnak a varrógépek, mivel egyre több megrendelés érkezik hozzájuk.

Zakatolnak a varrógépek a kelevízi önkormányzatnál. A közmunkások egy része kosarat fon, a többiek azonban újra elkezdték a szájmaszkok gyártását. Augusztus végén a helyi gyerekeknek készítettek védőeszközt, hogy az iskolakezdésre mindenkinek legyen. – Hat­ezer szájmaszkot gyártottunk a tavaszi időszakban, most újra van százdarabos megrendelésünk, egy somogyi vállalkozás dolgozói számára – mondta Vargáné Balatincz Krisztina polgármester. Hozzátette: pamut, gyorsan száradó, minőségi anyagokat használnak, egy magas hőfokú mosás után hamar megszáradnak és újra viselhetőek, nem kell eldobni a maszkokat. Megjegyezte: további igény esetén átcsoportosítják a dolgozóikat és nagyobb mennyiségben gyártanak majd védőeszközöket.

Kaposváron is több varroda és varrónő kezdte ismét a védőeszközök gyártását. – Százezer szájmaszk gyártását kezdtük meg közintézmények számára – mondta Lechner Zsuzsanna, a kaposvári Gold Consulting Szociális Szövetkezet elnöke. – Jelenleg napi nyolc órában tíz varrónőnk dolgozik ezeken a maszkokon, egy-egy embernek 5–600 darabot kell egy nap alatt elkészítenie – sorolta a szövetkezet elnöke. Megjegyezte: az elmúlt két hétben megemelkedett a kereslet a textilmaszkok iránt üzletükben és a weboldalukon is.

– A legtöbben gyerekek számára keresik, s már több somogyi önkormányzat is érdeklődött, hogy nagyobb mennyiséget tudunk-e készíteni nekik – mondta Lechner Zsuzsa.

Kalocsai mintás, pöttyös és mosolygós eprekkel díszített maszkok is készülnek Vidáné Csendes Cecília kaposvári műhelyében. – Minden gyereknek két maszkot kell vinnie az iskolába és hamar elhagyják ezeket, emiatt gondolom, hogy többre lesz szükség a következő hetekben – mondta el a kaposvári varrónő. Hozzátette: üzletében szűrővel ellátott, valamint egy- és kétrétegű maszkokat gyárt.

Nagy készlet a gyógyszertárakban

A gyógyszertárakban is sokan keresik a védőeszközöket, amelyekből van bőven készleten. – Bőséges készletünk van szájmaszkokból, szeptember első napjaiban már 200 darabot eladtunk – mondta Bali Tibor, a Szigethy-Gyula Gyógyszertár vezetője. A többi kaposvári gyógyszertárban sincs hiány a védőeszközökből. – Még az első hullámnál, tavasszal nagyobb készletet rendeltünk, amely késve érkezett meg és ebből tudunk most biztosítani a vásárlóinknak szájmaszkot 290 forintért – mondta el Tóthné Kalota Veronika, az Északnyugati Patika vezető gyógyszerésze. Hozzátette: egy információs táblát helyezett ki a patikában, amely arra hívja figyelmet, hogy az orrunkra is rá kell húzni a védőeszközt a többi vevő, a gyógyszerészek és eladók védelmében. Az elmúlt napokban ők is forgalomnövekedést tapasztalnak, keresik náluk a kézfertőtlenítő géleket, folyadékokat, valamint a legtöbben a krónikus betegségekre való gyógyszerekből plusz egy havi készletet vesznek.