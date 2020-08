Újraindul Kaposváron a védőnők képzése

Huszonhét év után ismét védőnői képzés indul a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi karának Kaposvári Képzési Központjában.

Oláh András, a kar dékánja elmondta: 2020 szeptemberében összesen 994 hallgató kezdheti meg tanulmányait. Hozzátette: a Kaposvári Képzési Központban a tavalyi felvett létszámmal azonos eredményt érhetek el, összességében 132 diák nyert felvételt. A nappali munkarendű képzésekben 78 fő, a levelező munkarendben 54 fő kezdi meg szeptemberben tanulmányait. – Örvendetes, hogy az egészségügyi gondozás és prevenció alapképzési szak védőnő szakiránya 1993 után ismételten el tudta indítani karunk, valamint az ápolás és betegellátás alapképzési szak nappali és levelező munkarendben is elérhetővé vált – mondta el a dékán. Hozzátette: az orvosi diagnosztikai analitikus felsőoktatási szakképzési szak nappali munkarendben is elindul. A legtöbb hallgató az orvosi diagnosztikai analitikus alapképzési szakra nyert felvételt. A magyar nyelvű képzések mellett a kar idegen nyelvű képzései is igen nagy fejlődésen mentek keresztül. Öt éve nyolc fő, mára közel 250 fő folytat tanulmányokat az angol nyelvű programjaikon a világ 39 országából. A Kaposvári Képzési Központ képzési portfólióját az angol nyelvű orvosi diagnosztikai analitikus alapképzési szak indításával kívánják bővíteni a közeljövőben.

Fotó: Illusztráció