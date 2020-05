Újranyitnának a somogyi gyógyfürdők

Különleges óvintézkedések mellett ugyan, de tervezik az újranyitást a somogyi gyógyfürdők. Olyan is akad, amelyiket ugyan korábban már kinyitották, ám az ajánlást megfogadva pár nap múlva be is zárták.

Különleges előírásoknak kell megfelelniük a somogyi gyógyfürdőknek is, hiszen a tisztifőorvos tájékoztatása szerint csak a szabadtéri medencék használhatóak, s azok közül is a vízforgatós rendszerűek. Míg a hagyományosan gyógy­vízzel feltöltött töltő-ürítő rendszerűek nem. Ez nem jelentett gondot Barcson, hiszen a Gyógyfürdő és Rekreációs Központ szabadtéri medencéi egytől-egyig vízforgatóval felszereltek. – Május 28-ra tervezzük a kültéri részleg nyitását – mondta kérdésünkre Lipics István fürdővezető. – Természetesen a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) iránymutatása szerinti szigorított házirenddel várjuk a vendégeket. Vagyis a fedett medencék, a benti szolgáltatások nem elérhetőek, az élménymedencében az oldalmasszázs kivételével az élményelemeket nem lehet igénybe venni. Csak wellnesshasználat nélküli, egész napos belépők, bérletek válthatók a pénztár oldalablakán; be- és kilépés a forgókapun keresztül történik. Ennél jóval nehezebb helyzetbe került az Igali Gyógyfürdő, ahol a szabadtéri gyógymedence az egyik legkedveltebb a fürdőző körében. Ám a hatályos iránymutatás szerint ezt nem lehetne feltölteni. – Engedélyezett fertőtlenítőszert adagolunk a gyógyvízhez terveink szerint – mondta Pozsár Sándor fürdővezető. – Már le is vettük az első vízmintát, hogy megtudjuk, módosít-e a fertőtlenítő a gyógyvíz összetételén. Ezen kívül még két vízmintavétel szükséges, de a fürdő vezetősége legjobb szándéka szerint pünkösdkor már várná a turistákat. A gyógymedence ehhez elengedhetetlen, hiszen anélkül nem érné meg kinyitni. Csokonyavisontán viszont más megoldást találtak. – Három gyógyvizes medence és az uszoda megnyitását tervezzük – mondta el megkeresésünkre Katz Zoltán, a Csokonyavisonta Gyógyfürdő vezetője. – Pillanatnyilag a töltő-ürítő medencék nem működnek, hanem a három szabadtéri vízforgatós medencénket töltjük fel. Ehhez meg kell oldani az átkötéseket a gépházakban, de kivitelezhető ez a fajta megoldás. S persze itt is szükségesek a bevizsgált vízminták.