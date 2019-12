Ünnepi fények csábítják a látogatókat

Egyre több településen rendhagyó módon töltik a várakozás időszakát Somogyban, több helyen úgynevezett élő adventi naptárral készülnek a karácsonyra.

Néhány éve Balatonőszöd elsőként szervezte meg a közösségi akciót, amelyben a település házainak ablakai jelképezik az adventi naptár kinyitható füleit. Minden este másik háznál gyúlnak fel az ünnepi fények, s azt a résztvevőknek kell kideríteni, melyik az aktuális ablak. A háziak harapnivalóval, teával és forralt borral hozzák ünnepi hangulatba az odaérkező falubelieket.

A példát Balatonszárszó követte, s tavaly már Kéthelyen is hasonló módon várták a szeretet ünnepét, amelynek sikerén felbuzdulva az idén is felgyúltak az adventi fények.

– Előzetesen közzétettük ki szeretne csatlakozni, amelyre jelentkeztek sokan és sorsolás alapján döntöttük el, hogy kinél mikor lesz adventi ablak – mondta kérdésünkre Molnár Balázs polgármester. A rendezvény közösségformáló ereje miatt vágtak bele egy éve, s arra is jó alkalom ez, hogy a hosszú téli estéken kimozduljanak az emberek otthonról.

Az idén először hirdették meg az adventi programot Mesztegnyőn. – Szeretnénk ebből hagyományt kovácsolni – mondta a kezdeményezés ötletgazdája, Kövesdiné Panyi Antónia, a mesztegnyői faluház vezetője.

Mesztegnyőn nem csak megnézik az adventi ablakot, de Kövesdiné Panyi Antónia saját karácsonyi verses gyűjteményéből felolvas a háziaknak és természetesen dalokat is énekelnek a vendéglátóknak. A harapnivaló és a lelket-testet melegítő szomjoltó itt sem marad majd el.

Kaposfőn is először hirdették meg az adventi kalendáriumot, természetesen a faluban gyorsan betelt mind a huszonnégy hely. – A díszítők este kivilágítják az ablakukat, amelyet az aznap reggel kiküldött térképrészlet alapján keresnek fel a – avatott be Szijártóné Torma Irma, a civil kezdeményezés szervezője, a helyi általános iskola pedagógusa. – Már több helyen láttam, és nagyon jó ötletnek tartottam, mert szerintem összehozza a falu lakóit. Ami a legjobban tetszik, hogy a fiatalokat is megmozgatja az élő adventi naptár. Kaposfőn ráadásul nyereményjátékban is részt vesznek a helybéliek, hiszen a legszorgosabb „ablakvadászok” között sorsolni fognak később. S már most látszik, hogy később is biztosan meghirdetik az akciót, sokan, látva az élő adventi kalendárium sikerét, már jövőre dekorálnának.