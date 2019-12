Ünnepi kábulat és húsimádók viadala a piacon

Hosszas parkolókeresés után kissé nyűgösen nyerhettek bebocsátást a vásárlást péntek délelőttre időzítő vásárlók a Nagypiacra. Ebből már sejteni lehetett, hogy alig lehet egy gombostűt leejteni a csarnokban.

Már az ajtóban igazi ünnepi bevásárló forgatag tárult a szemünk elé, annak ellenére, hogy még hétfőn és kedden is lesz mód piacra menni. A standok tömve mindenféle földi jóval: mogyoróval, gombával, sütőtökkel, vagy éppen naranccsal. Ez utóbbit többen is kilószámra vásárolták, nyilván a karácsonyi hangulathoz elengedhetetlen gyümölcs több kaposvári család otthonát is édes illatba burkolja majd. – Soha nem láttam még itt ennyi embert – mondta ámuldozva egy fiatal nő, aki éppen a kicsit sem olcsó dióból vásárolt.

A standokon villódzó égősorok és műfenyő girlandok gondoskodtak róla, hogy ne feledkezzünk meg a nagy bevásárlás céljáról: nyakunkon a karácsony. Biztosan emiatt is történhetett az, hogy egy vásárlásban elmélyült nagyi elsodort guruló bevásárlótáskájával. Mivel eddigre már a karácsonyi fények és a töltött káposztához szükséges savanyított verzió illata egy másik dimenzióba emelt, még ez sem bosszantott fel igazán. Ugyan sorba kellett állni a zöldségesnél, de türelmesen kivártuk, mire az eladó hölgy elvette az árut és lemérte azt.

A szabadban ugyan kissé foghíjas standok fogadták a vevőket, de azért itt is akadt néznivaló. Karácsonyi dekorból széles kínálat mutatkozott, s kézzel készített termékek csábítottak költésre.

Az új piaccsarnok ezen a pénteken is olyan volt, mint egy hangyaboly. Itt valóban nem lehetett leejteni még egy gombostűt sem. Sőt, minden simulékonyságunkat be kellett vetni ahhoz, hogy a húsra várakozó vevők között átosonjunk. – Egy kis malachúst szeretnék – mondta türelmetlenül egy férfi bevásárlólistát szorongatva kezében. A legtöbben egyébként sertéshúsért jöttek, hogy ezzel már az ünnep előtti napokban ne kelljen bajlódni.

Vásárlóból tehát nem volt hiány az ünnep előtti utolsó pénteken a Kaposvári Nagypiacon, de az árusok közötti kalandozások közben arcunkra ülő mosoly és az orrunkat betöltő füstölt hús, a fenyő és káposztaillat feledtetni tudta az ünnepi hajsza minden bosszúságát.