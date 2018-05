Úszóház és legoépület is készül a balatonvilágosi ipari parkban

Újra régi fényében tündököl az egykori borüzemi telep Balatonvilágoson, ahol innovatív vállalkozásoknak helyet adó ipari park kezdte meg működését. A 2,5 milliárd forintos, barnamezős beruházásban megvalósult Mathiász Innoparkot csütörtökön avatták. A világon egyedülálló elektromos jetskit, úszóházakat és úgynevezett legoépületeket, azaz mobil lakóegységeket is gyártanak.

A terület, ahol egykor badacsonyi borokat palackoztak és az állami gazdaság részeként az 1960-as, 70-es években virágzott igazán, az elmúlt években már annyira lepusztult, hogy a beruházónak fákkal benőtt épületeket kellett felújítania. A barnamezős beruházás első üteme nagyjából egy év alatt készült el, 2019 végéig pedig szeretnék a szomszédos 4 hektárt, a néhai Traubi gyár területét is felébreszteni a Csipkerózsika-álomból.

Jaksa Tamás, a Mathiasz Innopark ügyvezetője azt mondta: a kiváló elhelyezkedés hívta fel a figyelmüket az elhanyagolt területre, a környező városok, valamint a Budapest–Siófok tengely miatt gondolták úgy, hogy érdemes ipari területet létesíteni Balatonvilágoson.

A területen megjelent vállalkozások jelenleg nagyjából 40 dolgozót foglalkoztatnak, az azonban már most látszik, hogy jóval több munkavállalóra lenne szükség, legyen szó mérnökről vagy betanított munkásról.

Fekete Barnabás, Balatonvilágos polgármestere a park átadóján úgy fogalmazott, hogy szép ajándékot kapott a település, az Innopark pedig nem csak Világos, de a térség, sőt akár a megye büszkesége is lehet.

Ősszel a nemzetközi piacon is bemutatkozhat a világ első elektrojetje, ami egy elektromos jetski, és amelynek fejlesztése és gyártása is a balatonvilágosi Mathiász Innoparkban zajlik. Réder Ákos tervező azt mondta, őszre tervezik az elektrojet nemzetközi bemutatóját, addig is zajlanak még a tesztelések és a finomítások. A tesztjármű a Balatonon van, és minden bizonnyal a tavon is bemutatkozik majd a nagyközönségnek.

A fejlesztő szerint meglepően nagy érdeklődés mutatkozik az elektromos jetski iránt külföldről is, Európa szinte valamennyi országából keresték már őket.

