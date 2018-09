Utcabállal zárult a szüreti felvonulás Buzsákon

A veteránautókon kívül kamion, gumikerekű kisvonat, nagy busz és lovas kocsi és hintó is bekapcsolódott a szombati szüreti felvonulásba: látványos műsorok és szórakoztató programok váltották egymást a hagyományos rendezvényen, melyet évtizedek óta szeptember végén rendeznek meg.

Szarvas és marhapörkölttel is megkínálták a felvonulókat, s a Buzsákon élő németek, svájciak is bekapcsolódtak a sütés-főzésbe: akadt, aki süteménnyel lepte meg a helyieket, más sajttal. A Tájházban táncosok, helyi hagyományőrző csoportok és énekesek szórakoztatták a népes ünneplő közönséget, s később fellépett Márió, a harmónikás és Geleta Viktor zenés produkcióját is megtekinthették. A szüreti felvonulásra meghívták a horvátországi testvértelepülés, Velik Gerdovac küldöttségét és Sandrovacról is érkeztek vendégek, akárcsak a szlovákiai Martosról. Biró Norbert, a megyei közgyűlés elnöke, Huszti Gábor alelnök valamint Móring József Attila országgyűlési képviselő is részt vett a rendezvényen.

– Nagyon jó hangulatban telt a felvonulás, a csapat egy része Csisztára is áthajtott – tudtuk meg Kara Lajos buzsáki polgármestertől. – A közösség összetartozását erősíti az ilyen és ehhez hasonló rendezvény, a program hajnalig tartó utcabállal zárult.

