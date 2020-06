Vaddisznókoca hajtotta meg a kutyasétáltatót a Balatonon

Ismét problémát jelentenek a Balatonnál a lakott területre bemerészkedő állatok.

Fonyódon előfordult, hogy vadkocába botlott egy olvasónk kutyasétáltatás közben, nem csoda, hogy a békés testmozgásból pulzus­számot nem kímélő rohanás lett. Nemrégiben azt is megfigyelték a városban, hogy a Kripta Villa alatti területen, a 7-es számú főút mellett megjelentek a rókák, sőt, még az aranysakálok is. A probléma nem kerülte el a városvezetés figyelmét sem. – Újra szaporodnak a panaszok a vad miatt, aktuális volt feleleveníteni a néhány évvel ezelőtti egyeztetést a környék vadászatra jogosultjaival – mondta kérdésünkre Hidvégi József polgármester. Hozzátette: arról döntöttek az érintettek, hogy a nyári időszakban a külterületeken intenzívebben etetnek, s vadásznak, hogy ne jöjjenek be az állatok a városba. A rókákat pedig csapdázzák, s az elfogott ravaszdikat a berekbe szállítva elengedik.

– A kérésünk az, hogy ne etessék az állatokat a helybéliek – húzta alá Hidvégi József. – A „kis Vuk” lehet, hogy elsőre aranyosnak tűnik, de ha mindig tesznek ki ételt, nem kell csodálkozni, hogy bejön a házak közé. Biztonságban érzi magát, ezért vissza fog térni.

A vaddisznómalac is aranyos lehet a csíkjaival, de csak addig, amíg meg nem jelenik az anyakoca. S azt se felejtsük el mielőtt maradékot tennénk a nyaraló udvarának végébe, hogy a róka elviszi tyúkot, a vaddisznó elől pedig nem kellemes futni.

Persze nem csak az emberi tevékenység okozza a sűrűn előforduló állati látogatókat a balatoni településeken. – Amióta megépült az autópálya visszatérő a probléma – mondta kérdésünkre Kenéz István balatonlellei polgármester. – Nálunk is előfordulnak belterületen vaddisznók és rókák, de van szerződésünk egy vadásszal, aki gyéríti a vadállományt, vagy csapdázza őket.

Az nem megoldás, hogy körbekerítik az ingatlantulajdonosok a telküket, hiszen a vaddisznó, ha éhes, felszaggatja a kerítést, a róka pedig minden kis rést megtalál. Balatonlellén a berek felőli oldalon jellemzőek a négylábú hívatlan vendégek, valamint a Balatonboglár és Balatonlelle közti mocsaras területen.