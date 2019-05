Vágásra csábít a rengeteg, de illetéktelen kézbe nem kerülhet fejsze

Több faanyag-kereskedelmi vizsgálatot végzett tavaly a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih), mint egy évvel korábban. Somogyban nem nőtt az illegálisan kivágott és lefoglalt fa mennyisége. Ez persze nem jelenti azt, hogy a fatolvajok tétlenek maradnának, de legalább hatékonyabb lett a megelőzés.

A Né­bih teljes faanyag-kereskedelmi láncot ellenőrzi és – ha arra van szükség – a kereskedelmi forgalomba hozott illegális eredetű fát kivonja a forgalomból. Tavaly Somogy megyében kilenc bejelentést kapott a hivatal, negyvenkilenc jogsértést állapítottak meg, a bűnügyi nyilvántartásokban pedig százhatvanhét faanyaggal kapcsolatos lopást jeleztek. Elkobzás nem volt Somogyban, a bírságokat pedig csak ismételt jogsértések esetében alkalmazzák, tavaly 840 ezer forint értékben. Az állami erdőkben felmért falopás, illegális fakitermelés értéke meghaladta a 4,7 millió forintot.

Mivel megyénk az egyik leggazdagabb erdős terület az országban, így az illegális fakitermelések is az országos átlag felett vannak. A déli határszél miatt Horvátország felől sok fatermék érkezik, ezért a beszállított fatermékek jogszerű eredetének igazolásával még mindig elég sok probléma van. Így ezek is hozzájárulnak ahhoz, hogy Somogy továbbra is a magas kockázati besorolásban maradt.

A Kaszó Zrt.-nél folyamatosan küzdenek a hívatlan fakitermelőkkel.

– Személyes jelenléttel és egy biztonsági céggel is kapcsolatban vagyunk, akik járják az erdőterületeinket és igazoltathatnak – mondta lapunknak Galamb Gábor, a társaság vezérigazgatója. – Korábban előfordult, hogy kamionnal érkezett a területünkre egy elkövető, ám pechére a mi erdészünktől kért útbaigazítást. A rendőrség a megye másik felén találta meg a faanyagot.

Somogyszobon nem jellemző a nagymértékű illegális fakitermelés. – Megélhetési dolgokkal találkozunk, hogy egy-egy család kimegy az erdőbe és saját részre tulajdonít el fát – mondta kérdésünkre Mocz András, a somogyszobi Mocz Magánerdészet tulajdonosa. Hozzátette: szerinte a fakitermelés kifehéredett az elmúlt években. – Ez így van rendjén, hogy betartsák a fa törvényes útját az erdőtől a felhasználóig.

A Sefag Zrt. is fokozott jelenléttel igyekszik távol tartani az illegális fakitermelőket. – Az erdőterületek látogatói gyakorlatilag a nap bármely szakában találkozhatnak munkavállalóinkkal – közölte érdeklődésünkre a társaság. – Ez is és a hatékony rendőri fellépés, a jogszabályi változásokból kifolyó büntetési tételek is visszatartó erejűek. A Sefag Zrt.-nél az elmúlt években érezhetően csökkent a falopások száma és értéke: 2017-ben és 2018-ban a kárérték mintegy 30 százalékkal csökkent.

Gyűjteni is csak engedéllyel lehet a kitermelés után, olcsón megúszható a téli tüzelő egy kis élelmességgel

Arra van módjuk az erdőgazdaságok területének közelében élőknek, hogy egy-egy nagyobb fakitermelés után összegyűjtsék a fát. Persze nyilván nem ingyen és szabadon gyűjthetnek ott, ahol akarnak. Ehhez is engedély kell, természetesen a tulajdonostól, valamint egy szállítójegy is szükséges. Ezek birtokában már összegyűjthetik a kitermelés után ottmaradt ágakat, gallyakat. De Mocz András szerint ez átalakult az elmúlt években.

– Tíz éve még gyakorlatilag minden gyűjtött fát a lakosság dolgozott fel és térítés ellenében hazaszállíthatott – magyarázta. – Ma már inkább jellemzőbb, hogy nagyobb gépekkel gyűjtjük össze, s aztán, halomba rakjuk és ebből apríték készül, amit az erőművekbe szállítunk. Kaszóban Galamb Gábor tájékoztatása szerint, éves szinten több ezer köbmétert gyűjtenek a helybéliek, akik a piaci árnál lényegesen kedvezőbben kapják meg a faanyagot.