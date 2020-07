Vajat köpülnek, pitvart sikálnak Videóval!

Nyit a Körmönfont tábor; gyerekzsivaj a szennai zsúptetők alatt.

Hosszú hetek némaságát törte meg most a gyerekzsivaj a megye legismertebb szabadtéri múzeumában, az első turnus ugyanis már meg is érkezett a Körmönfont táborba.

Friss levegő és csupa kaland, izgalom várja a lurkókat a nyári táborban – ígérik a szervezők, akik a népi élethez fűződő programokkal igyekeznek számukra színessé tenni a szünidőt. – Kézműves foglalkozásokkal készülünk, zsemlét sütünk a gyerekekkel, és gyógynövény-foglalkozáson is részt vesznek – mondta Kovács-Hegedűs Elvira, rendezvényszervező, a tábor vezetője.

Máté, a szennai tábor egyik legnagyobb hangú résztvevője, és újdonsült barátja – Palkó – azt mondták: az első napok programjai közül a körömvirágkrém készítését találták a legérdekesebbnek. Azt is megosztották velünk, hogy nagyon hiányzott nekik az iskola és a barátaik, s azért is várták már a szennai tábort, hogy végre hasonló korúak társaságában legyenek.

– Nincsenek itt az osztálytársaink, de arra tökéletes ez a táborozás, hogy új barátságokat kössünk – mondták el lapunknak.

A gyerekek ügyességi játékokon mérték össze tudásukat, mit sem törődve a kánikulával élvezték a szünidőt és a társaságot, amire már olyan régóta áhítoztak.

Miközben a fiúkat főleg a fa játékok kötötték le az első napokon, addig a lányok vajat köpültek, pitvart sikáltak, kukorica csutkából építkeztek, rongylabdát készítettek és utána jártak: mit jelent a hömbölgés.