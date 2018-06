Vakációs véradásra buzdítják a somogyiakat

A Magyar Vöröskereszt és a Somogyi Hírlap kedden ismét véradást szervezett Kaposváron: ezúttal 25 jelentkező érkezett. Somogyban június elején rekord született: egy hét alatt 15 véradást szerveztek, melyen közel 360-an vettek részt.

– Olyan, mint a szúnyogcsípés: nagyjából ennyit éreztem a vérvételkor – mondta Böjtös Tibor, a 62 éves sántosi férfi esztergályosként dolgozik a megyeszékhelyen, s a délelőtti műszak után útja rögtön a Kapos Hotelba vezetett. – Huszonegy évesen, 1976-ban sorkatonaként adtam először vért, ezt két nap szabadsággal díjazták. Azóta már több mint 40-szer jöttem el és soha nem értettem meg, hogy mitől rettegnek egyesek. Fájdalom helyett kellemes érzéssel tölt el a véradás, hiszen tudom, hogy másokon segítek. Munkatársaim és ismerőseim közül is jó páran felkeresik a vöröskereszt rendezvényét, s megnyugtató, ha az idősebbeken kívül fiatalokat is látni lehet.

Somogyban június elejéig 6025 véradó 251 eseményen nyújtott segítséget, míg 2017 hasonló időszakban 6400 személy 246 rendezvényen jelent meg. Hujber Tamás, a Magyar Vöröskereszt megyei szervezetének koordinátora azt mondta: az idén összesen 14 425 embert várnak, s úgy tűnik, hogy tartani tudják a terveket.

– Bár a nyár évről évre fokozottan több munkát ad számunkra, mégis biztató, hogy június elején kiugróan sok, 15 somogyi helyszínen jártunk munkatársaimmal – folytatta Hujber Tamás. – Egy hét alatt csaknem 360-an adtak vért, s szükség van arra, hogy továbbra is megmaradjon a lendület. A vakációban ugyanis számos baleset, kisebb-nagyobb sérülés történik, s létkérdés, hogy a kórházak, egészségügyi intézmények részére előírt mennyiségű vér folyamatosan rendelkezésre álljon. Mindenkit arra buzdítunk, hogy még a nyári szünet előtt jöjjön véradásra, ugyanakkor később is lehetőséget teremtünk erre: folytatjuk a korábbi hagyományokat és jelen leszünk a kiemelt turisztikai programokon, így a Balaton átúszáson is.