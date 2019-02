Vakrandit tartottak a könyvtárban ajándékokkal

Többek számára is meglepetéssel készült a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár csütörtökön.

A nemzetközi könyvajándék nap alkalmából meglepetés kötetet kaptak azok a gyerekek, akik a könyvtárba látogattak – tudtuk meg Nagyné Németh Ilonától, az olvasószolgálat osztályvezetőjétől. A kaposvári II. Rákóczi Ferenc általános iskola könyvtárát külön is megajándékozta a megyei intézmény több tucatnyi olvasmánnyal. Az ajándékba adott használt, de még jó állapotú könyvek egy része felajánlásból gyűlt össze, de sokat adott a megyei könyvtár is a régi köteteiből.

A Valentin-napról sem feledkeztek meg. A vakrandin előre becsomagolt könyveket lehetett kikölcsönözni, így csak otthon derült ki, mit is vettek le a polcról az érdeklődők. Müller Nikoletta tájékoztató könyvtáros elmondta: elsősorban romantikus köteteket, krimiket, s történelmi regényeket csomagoltak be. A felnőttek mellett gondoltak a gyerekekre is, ők is találhattak maguknak olvasmányt.

Egy kiállítással is kedveskedtek: közel száz évvel ezelőtti társkereső újságcikkeket gyűjtöttek össze és állítottak ki a bibliotékában.