Válla szabotálhatja Szvoboda bajnoki címeit

Gaildorfban újra peches versenye volt a magyar motokrosszversenyzőnek. Baljós jelekkel várja a szezon hátralévő részét.

Kramolin óta nincs rendben Szvoboda Bence jobb válla. Az utolsó előtti cseh viadalon egy óvatlan pillanatban ugrott ki a korábban már egyszer műtött testrész, és azóta nem stabil, ami komolyan hátráltatja a kilencszeres magyar bajnok felkészülését és versenyzését. Legutóbb a gaildorfi ADAC MX Mastersen kellett miatta feladnia egy futamot miatta.

– Soha nem volt ilyen problémám a vállammal, pedig klasszikus krosszos “betegség”. Hát, most kijutott bőven belőle! Gaildorfban is csak szenvedtem, és két hét múlva zárul a cseh bajnokság, ahol a bajnoki címért küzdök. Nem vagyok jó helyzetben, ez pedig aggaszt. – mondja a kaposvári motoros.

Szvobodának már a szombati kvalifikációját megpecsételte a rakoncátlankodó váll, pályafutása során másodszor nem tudta kivívni egyenes ágon a futamokban való indulás jogát. A reményfutamban aztán hozta a kötelezőt, és második helyével végül ott lehetett a vasárnap tétversenyeken. Annyi volt csupán a bökkenő, hogy a negyven fős rajtgép harminckettedik helyére állhatott be a világbajnokságon induló sztárokat is felvonultató mezőnyben, ami nem vetített előre fényes eredményeket, ismerve a gaildorfi pálya rajtegyenesének adottságait.

A baljós előjelek dacára a HTS KTM versenyzője talán az idei év legjobb futamát teljesítette az első felvonásban. Bár a rajtnál nagy hátrányban volt, folyamatosan jött előre a mezőnyben a szűk, előzésre szinte alkalmatlan gaildorfi pályán, és végül a tizedik helyen látta meg a kockás zászlót.

– Hamar elkaptam a pálya ritmusát, pedig nem tartozik a kedvenceim közé, de most most minden sikerült. Illetve majdnem, mert az egyik kanyarban eldőltem, és ezzel egy pozíciót vesztettem, lehettem volna kilencedik. Nem bánkódom, mert a cseh ellenfeleim messze elmaradtak tőlem, ami számomra megnyugtató, hogy még rossz vállal is jobb vagyok náluk. Ez nyugtat már csak a jinini cseh finálé előtt. – foglalta össze első futamát Bence.

A második futam is ígéretesen indult, majdnem az előző pontos mása volt: rossz rajt, gyors tempóváltás, és pillanatok alatt a tizenegyedik helyen találta magát Szvoboda. Egy váratlan pillanatban azonban a válla újra kiugrott, ami miatt egy lehetséges top tízes helyezésről kellett lemondania, ami nagyon jól jött volna az ADAC MX Masters pontvadászatában, tekintve, hogy a előző derbin nem tudott pontokat szerezni.

– A mennyből újra a pokolban éreztem magam. Nem tudom, mi jöhet még, pedig olyan jól indult számomra a szezon Németországban is! Sajnos az ADAC-ra kitűzött top ötös év végi helyezés veszni látszik, ebben az erős mezőnyben nem hiszem, hogy vissza lehet kapaszkodni a hátralévő két versenyen. A cseh bajnoki címben még reménykedem, bár, ott is volt már húsz pont feletti előnyöm, amiből csak kettő maradt. A legfontosabb feladat most számomra, hogy valahogy összefoltozzák a vállam, hogy teljesíteni tudjak két hét múlva. Aztán meglátjuk, hogyan tovább. – zárta a hétvégi összefoglalóját a kiváló motorversenyző.

Az év hátralévő részében még várnának tétversenyek Szvobodára a cseh bajnoki finálé mellett. Hagyományosan az év végén rendezik a csapatbajnoki megmérettetéseket Magyarországon és Csehországban egyaránt, ahol csapatai számítanának rá. Ilyen vállal végigversenyezni az évet viszont komoly fájdalmakkal jár a 27 éves versenyző számára. Egy olyan forgatókönyvnek is lehet realitása, hogy a cseh finálé után szike alá fekszik, hogy stabilizálják a vállát, akkor viszont az év hátralévő részét, és a lehetséges csapatbajnoki címeket be kell áldoznia a jövő évi felkészülés oltárán. Minél később műtik meg a vállát, annál több időt veszít a téli felkészülésből, ami kihathat a 2020-as idénykezdésére.

Úgy tűnik, a magyar bajnokságban sem fog tudni bajnoki címet szerezni idén, hiába nyerte meg az összes eddigi viadalt, az augusztus 31-i kaposvári forduló ugyanis ütközik az ADAC sorozat bielsteini versenyével, ami csapata számára magasabb prioritású viadal. Ha a kaposvári bajnoki fordulón nem fog rajthoz állni, lemaradását már nem fogja tudni behozni ellenfeleivel szemben az utolsó fordulón. Nincs tehát könnyű helyzetben a somogyi motorversenyző! Álomszezonnak indult számára az idei esztendő, és most komoly nehézségekkel kell szembe néznie.