Buszkártya és sok más piacvezető ötlet az egyetemen

Start your business program névvel vállalkozói képzést indít a Kaposvári Egyetem ebben a szemeszterben.

Szerdán délelőtt a Kaposvári Egyetem előadást tartott a 2019/20-as szemeszterben induló vállalkozó kurzusról, ahol megismerkedhetnek a hallgatók a startup-pal és a vállalkozás alapjaival.

A kurzus célja a kezdő vállalkozók megismertetése a marketing stratégiákkal, az önálló problémamegoldással és innovatív szemléletmóddal. A Baka József Szakkollégium szervezésében a résztvevők megtanulják a helyes prezentáció elkészítését és a biznisz-szerű használatát a különböző közösségi médiáknak. Céljuk, piacképes termékeket előállító egyéneket nevelni, valamint a csapatszellem fontosságát ápolni.

Az eseményen megkérdezett lelkes hallgatók közül többen is remek ötletnek tartják ennek a kurzusnak az elindítását, sokan már kész ötletekkel, felkészülten állnak a saját vagy akár az ország jövője felé. – Ez a jövőben is egy pluszt ad az embernek, egy vállalkozás elindításában sokat tud segíteni. – mondta Ingula Luca Sára, aki a külföldön már használt buszkártyát szeretne itt is elindítani, ahol az utas egy érintéssel tud fizetni a járművön.

A kurzus során 4 fős csapatokban fognak dolgozni a hallgatók, minden csoport mellett egy mentorral. A Szakkollégium vezetője, Kőműves Zsolt fontosnak tartja a készségek, képességek fejlesztését, a hagyományos oktatás keretein kívül való tehetségfejlesztést.